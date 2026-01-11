SignaleKategorien
Roman Shemin

GoldMax

Roman Shemin
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
0%
AMarkets-Real
1:300
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
16
Gewinntrades:
12 (75.00%)
Verlusttrades:
4 (25.00%)
Bester Trade:
285.40 USD
Schlechtester Trade:
-100.90 USD
Bruttoprofit:
736.50 USD (454 573 pips)
Bruttoverlust:
-348.35 USD (5 797 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (479.80 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
479.80 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.27
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
3.77
Long-Positionen:
11 (68.75%)
Short-Positionen:
5 (31.25%)
Profit-Faktor:
2.11
Mathematische Gewinnerwartung:
24.26 USD
Durchschnittlicher Profit:
61.38 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-87.09 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-100.90 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-100.90 USD (1)
Wachstum pro Monat :
78.90%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
102.90 USD
Maximaler:
102.90 USD (20.92%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDb 13
XAGUSDb 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDb 277
XAGUSDb 162
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDb 2.6K
XAGUSDb 108
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +285.40 USD
Schlechtester Trade: -101 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +479.80 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -100.90 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AMarkets-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.11 16:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 16:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
