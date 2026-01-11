- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
16
Gewinntrades:
12 (75.00%)
Verlusttrades:
4 (25.00%)
Bester Trade:
285.40 USD
Schlechtester Trade:
-100.90 USD
Bruttoprofit:
736.50 USD (454 573 pips)
Bruttoverlust:
-348.35 USD (5 797 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (479.80 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
479.80 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.27
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
3.77
Long-Positionen:
11 (68.75%)
Short-Positionen:
5 (31.25%)
Profit-Faktor:
2.11
Mathematische Gewinnerwartung:
24.26 USD
Durchschnittlicher Profit:
61.38 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-87.09 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-100.90 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-100.90 USD (1)
Wachstum pro Monat :
78.90%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
102.90 USD
Maximaler:
102.90 USD (20.92%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|13
|XAGUSDb
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDb
|277
|XAGUSDb
|162
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDb
|2.6K
|XAGUSDb
|108
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +285.40 USD
Schlechtester Trade: -101 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +479.80 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -100.90 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AMarkets-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
