交易:
16
盈利交易:
12 (75.00%)
亏损交易:
4 (25.00%)
最好交易:
285.40 USD
最差交易:
-100.90 USD
毛利:
736.50 USD (454 573 pips)
毛利亏损:
-348.35 USD (5 797 pips)
最大连续赢利:
9 (479.80 USD)
最大连续盈利:
479.80 USD (9)
夏普比率:
0.27
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
3 小时
采收率:
3.77
长期交易:
11 (68.75%)
短期交易:
5 (31.25%)
利润因子:
2.11
预期回报:
24.26 USD
平均利润:
61.38 USD
平均损失:
-87.09 USD
最大连续失误:
1 (-100.90 USD)
最大连续亏损:
-100.90 USD (1)
每月增长:
78.90%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
102.90 USD
最大值:
102.90 USD (20.92%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|13
|XAGUSDb
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDb
|277
|XAGUSDb
|162
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDb
|2.6K
|XAGUSDb
|108
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +285.40 USD
最差交易: -101 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +479.80 USD
最大连续亏损: -100.90 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AMarkets-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
