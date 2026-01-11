- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
16
Прибыльных трейдов:
12 (75.00%)
Убыточных трейдов:
4 (25.00%)
Лучший трейд:
285.40 USD
Худший трейд:
-100.90 USD
Общая прибыль:
736.50 USD (454 573 pips)
Общий убыток:
-348.35 USD (5 797 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (479.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
479.80 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
3.77
Длинных трейдов:
11 (68.75%)
Коротких трейдов:
5 (31.25%)
Профит фактор:
2.11
Мат. ожидание:
24.26 USD
Средняя прибыль:
61.38 USD
Средний убыток:
-87.09 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-100.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-100.90 USD (1)
Прирост в месяц:
78.90%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
102.90 USD
Максимальная:
102.90 USD (20.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|13
|XAGUSDb
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDb
|277
|XAGUSDb
|162
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDb
|2.6K
|XAGUSDb
|108
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +285.40 USD
Худший трейд: -101 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +479.80 USD
Макс. убыток в серии: -100.90 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AMarkets-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов