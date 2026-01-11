- 자본
트레이드:
16
이익 거래:
12 (75.00%)
손실 거래:
4 (25.00%)
최고의 거래:
285.40 USD
최악의 거래:
-100.90 USD
총 수익:
736.50 USD (454 573 pips)
총 손실:
-348.35 USD (5 797 pips)
연속 최대 이익:
9 (479.80 USD)
연속 최대 이익:
479.80 USD (9)
샤프 비율:
0.27
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
3.77
롱(주식매수):
11 (68.75%)
숏(주식차입매도):
5 (31.25%)
수익 요인:
2.11
기대수익:
24.26 USD
평균 이익:
61.38 USD
평균 손실:
-87.09 USD
연속 최대 손실:
1 (-100.90 USD)
연속 최대 손실:
-100.90 USD (1)
월별 성장률:
78.90%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
102.90 USD
최대한의:
102.90 USD (20.92%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|13
|XAGUSDb
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDb
|277
|XAGUSDb
|162
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDb
|2.6K
|XAGUSDb
|108
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
최고의 거래: +285.40 USD
최악의 거래: -101 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +479.80 USD
연속 최대 손실: -100.90 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AMarkets-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
