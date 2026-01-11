- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
16
Transacciones Rentables:
12 (75.00%)
Transacciones Irrentables:
4 (25.00%)
Mejor transacción:
285.40 USD
Peor transacción:
-100.90 USD
Beneficio Bruto:
736.50 USD (454 573 pips)
Pérdidas Brutas:
-348.35 USD (5 797 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (479.80 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
479.80 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.27
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
3.77
Transacciones Largas:
11 (68.75%)
Transacciones Cortas:
5 (31.25%)
Factor de Beneficio:
2.11
Beneficio Esperado:
24.26 USD
Beneficio medio:
61.38 USD
Pérdidas medias:
-87.09 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-100.90 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-100.90 USD (1)
Crecimiento al mes:
78.90%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
102.90 USD
Máxima:
102.90 USD (20.92%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|13
|XAGUSDb
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSDb
|277
|XAGUSDb
|162
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSDb
|2.6K
|XAGUSDb
|108
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +285.40 USD
Peor transacción: -101 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +479.80 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -100.90 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AMarkets-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
No hay comentarios