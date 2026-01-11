- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
16
利益トレード:
12 (75.00%)
損失トレード:
4 (25.00%)
ベストトレード:
285.40 USD
最悪のトレード:
-100.90 USD
総利益:
736.50 USD (454 573 pips)
総損失:
-348.35 USD (5 797 pips)
最大連続の勝ち:
9 (479.80 USD)
最大連続利益:
479.80 USD (9)
シャープレシオ:
0.27
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
3.77
長いトレード:
11 (68.75%)
短いトレード:
5 (31.25%)
プロフィットファクター:
2.11
期待されたペイオフ:
24.26 USD
平均利益:
61.38 USD
平均損失:
-87.09 USD
最大連続の負け:
1 (-100.90 USD)
最大連続損失:
-100.90 USD (1)
月間成長:
78.90%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
102.90 USD
最大の:
102.90 USD (20.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|13
|XAGUSDb
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDb
|277
|XAGUSDb
|162
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDb
|2.6K
|XAGUSDb
|108
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +285.40 USD
最悪のトレード: -101 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +479.80 USD
最大連続損失: -100.90 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AMarkets-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
