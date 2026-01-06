SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Crash 150 Scalping
Mativenga Geoffrey Mativenga

Crash 150 Scalping

Mativenga Geoffrey Mativenga
0 recensioni
27 settimane
0 / 0 USD
0%
DerivSVG-Server
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
66
Profit Trade:
56 (84.84%)
Loss Trade:
10 (15.15%)
Best Trade:
2.05 USD
Worst Trade:
-5.07 USD
Profitto lordo:
36.43 USD (1 104 929 pips)
Perdita lorda:
-17.55 USD (131 124 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (10.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.56 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
30 minuti
Fattore di recupero:
2.08
Long Trade:
24 (36.36%)
Short Trade:
42 (63.64%)
Fattore di profitto:
2.08
Profitto previsto:
0.29 USD
Profitto medio:
0.65 USD
Perdita media:
-1.76 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-9.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.07 USD (2)
Crescita mensile:
36.82%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.67 USD
Massimale:
9.07 USD (9.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
Crash 150 Index 18
Volatility 75 Index 13
Volatility 10 Index 9
BTCUSD 9
Crash 500 Index 5
Volatility 150 (1s) Index 3
Volatility 25 Index 3
Crash 300 Index 2
Volatility 250 (1s) Index 1
Boom 150 Index 1
VolSwitch High Vol Index 1
Volatility 10 (1s) Index 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
Crash 150 Index 5
Volatility 75 Index 5
Volatility 10 Index 6
BTCUSD 7
Crash 500 Index -3
Volatility 150 (1s) Index 1
Volatility 25 Index 2
Crash 300 Index -4
Volatility 250 (1s) Index 0
Boom 150 Index 1
VolSwitch High Vol Index -4
Volatility 10 (1s) Index 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
Crash 150 Index 107K
Volatility 75 Index 110K
Volatility 10 Index 11K
BTCUSD 745K
Crash 500 Index -11K
Volatility 150 (1s) Index 67
Volatility 25 Index 4.9K
Crash 300 Index -7.2K
Volatility 250 (1s) Index 17
Boom 150 Index 17K
VolSwitch High Vol Index -3.6K
Volatility 10 (1s) Index 236
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.05 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +10.56 USD
Massima perdita consecutiva: -9.07 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DerivSVG-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.06 19:32
Trading operations on the account were performed for only 27 days. This comprises 14.59% of days out of the 185 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati