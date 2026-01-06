- Crescita
Trade:
66
Profit Trade:
56 (84.84%)
Loss Trade:
10 (15.15%)
Best Trade:
2.05 USD
Worst Trade:
-5.07 USD
Profitto lordo:
36.43 USD (1 104 929 pips)
Perdita lorda:
-17.55 USD (131 124 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (10.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.56 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
30 minuti
Fattore di recupero:
2.08
Long Trade:
24 (36.36%)
Short Trade:
42 (63.64%)
Fattore di profitto:
2.08
Profitto previsto:
0.29 USD
Profitto medio:
0.65 USD
Perdita media:
-1.76 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-9.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.07 USD (2)
Crescita mensile:
36.82%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.67 USD
Massimale:
9.07 USD (9.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|Crash 150 Index
|18
|Volatility 75 Index
|13
|Volatility 10 Index
|9
|BTCUSD
|9
|Crash 500 Index
|5
|Volatility 150 (1s) Index
|3
|Volatility 25 Index
|3
|Crash 300 Index
|2
|Volatility 250 (1s) Index
|1
|Boom 150 Index
|1
|VolSwitch High Vol Index
|1
|Volatility 10 (1s) Index
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|Crash 150 Index
|5
|Volatility 75 Index
|5
|Volatility 10 Index
|6
|BTCUSD
|7
|Crash 500 Index
|-3
|Volatility 150 (1s) Index
|1
|Volatility 25 Index
|2
|Crash 300 Index
|-4
|Volatility 250 (1s) Index
|0
|Boom 150 Index
|1
|VolSwitch High Vol Index
|-4
|Volatility 10 (1s) Index
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|Crash 150 Index
|107K
|Volatility 75 Index
|110K
|Volatility 10 Index
|11K
|BTCUSD
|745K
|Crash 500 Index
|-11K
|Volatility 150 (1s) Index
|67
|Volatility 25 Index
|4.9K
|Crash 300 Index
|-7.2K
|Volatility 250 (1s) Index
|17
|Boom 150 Index
|17K
|VolSwitch High Vol Index
|-3.6K
|Volatility 10 (1s) Index
|236
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.05 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +10.56 USD
Massima perdita consecutiva: -9.07 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DerivSVG-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
