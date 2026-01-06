シグナルセクション
Mativenga Geoffrey Mativenga

Crash 150 Scalping

Mativenga Geoffrey Mativenga
レビュー0件
27週間
0 / 0 USD
0%
DerivSVG-Server
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
66
利益トレード:
56 (84.84%)
損失トレード:
10 (15.15%)
ベストトレード:
2.05 USD
最悪のトレード:
-5.07 USD
総利益:
36.43 USD (1 104 929 pips)
総損失:
-17.55 USD (131 124 pips)
最大連続の勝ち:
15 (10.56 USD)
最大連続利益:
10.56 USD (15)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
16 時間前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
30 分
リカバリーファクター:
2.08
長いトレード:
24 (36.36%)
短いトレード:
42 (63.64%)
プロフィットファクター:
2.08
期待されたペイオフ:
0.29 USD
平均利益:
0.65 USD
平均損失:
-1.76 USD
最大連続の負け:
2 (-9.07 USD)
最大連続損失:
-9.07 USD (2)
月間成長:
36.82%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
5.67 USD
最大の:
9.07 USD (9.81%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
Crash 150 Index 18
Volatility 75 Index 13
Volatility 10 Index 9
BTCUSD 9
Crash 500 Index 5
Volatility 150 (1s) Index 3
Volatility 25 Index 3
Crash 300 Index 2
Volatility 250 (1s) Index 1
Boom 150 Index 1
VolSwitch High Vol Index 1
Volatility 10 (1s) Index 1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
Crash 150 Index 5
Volatility 75 Index 5
Volatility 10 Index 6
BTCUSD 7
Crash 500 Index -3
Volatility 150 (1s) Index 1
Volatility 25 Index 2
Crash 300 Index -4
Volatility 250 (1s) Index 0
Boom 150 Index 1
VolSwitch High Vol Index -4
Volatility 10 (1s) Index 1
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
Crash 150 Index 107K
Volatility 75 Index 110K
Volatility 10 Index 11K
BTCUSD 745K
Crash 500 Index -11K
Volatility 150 (1s) Index 67
Volatility 25 Index 4.9K
Crash 300 Index -7.2K
Volatility 250 (1s) Index 17
Boom 150 Index 17K
VolSwitch High Vol Index -3.6K
Volatility 10 (1s) Index 236
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2.05 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +10.56 USD
最大連続損失: -9.07 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DerivSVG-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.06 19:32
Trading operations on the account were performed for only 27 days. This comprises 14.59% of days out of the 185 days of the signal's entire lifetime.
