- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
66
利益トレード:
56 (84.84%)
損失トレード:
10 (15.15%)
ベストトレード:
2.05 USD
最悪のトレード:
-5.07 USD
総利益:
36.43 USD (1 104 929 pips)
総損失:
-17.55 USD (131 124 pips)
最大連続の勝ち:
15 (10.56 USD)
最大連続利益:
10.56 USD (15)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
16 時間前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
30 分
リカバリーファクター:
2.08
長いトレード:
24 (36.36%)
短いトレード:
42 (63.64%)
プロフィットファクター:
2.08
期待されたペイオフ:
0.29 USD
平均利益:
0.65 USD
平均損失:
-1.76 USD
最大連続の負け:
2 (-9.07 USD)
最大連続損失:
-9.07 USD (2)
月間成長:
36.82%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
5.67 USD
最大の:
9.07 USD (9.81%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|Crash 150 Index
|18
|Volatility 75 Index
|13
|Volatility 10 Index
|9
|BTCUSD
|9
|Crash 500 Index
|5
|Volatility 150 (1s) Index
|3
|Volatility 25 Index
|3
|Crash 300 Index
|2
|Volatility 250 (1s) Index
|1
|Boom 150 Index
|1
|VolSwitch High Vol Index
|1
|Volatility 10 (1s) Index
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|Crash 150 Index
|5
|Volatility 75 Index
|5
|Volatility 10 Index
|6
|BTCUSD
|7
|Crash 500 Index
|-3
|Volatility 150 (1s) Index
|1
|Volatility 25 Index
|2
|Crash 300 Index
|-4
|Volatility 250 (1s) Index
|0
|Boom 150 Index
|1
|VolSwitch High Vol Index
|-4
|Volatility 10 (1s) Index
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|Crash 150 Index
|107K
|Volatility 75 Index
|110K
|Volatility 10 Index
|11K
|BTCUSD
|745K
|Crash 500 Index
|-11K
|Volatility 150 (1s) Index
|67
|Volatility 25 Index
|4.9K
|Crash 300 Index
|-7.2K
|Volatility 250 (1s) Index
|17
|Boom 150 Index
|17K
|VolSwitch High Vol Index
|-3.6K
|Volatility 10 (1s) Index
|236
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2.05 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +10.56 USD
最大連続損失: -9.07 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DerivSVG-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
