Negociações:
66
Negociações com lucro:
56 (84.84%)
Negociações com perda:
10 (15.15%)
Melhor negociação:
2.05 USD
Pior negociação:
-5.07 USD
Lucro bruto:
36.43 USD (1 104 929 pips)
Perda bruta:
-17.55 USD (131 124 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (10.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
10.56 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
16 horas atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
30 minutos
Fator de recuperação:
2.08
Negociações longas:
24 (36.36%)
Negociações curtas:
42 (63.64%)
Fator de lucro:
2.08
Valor esperado:
0.29 USD
Lucro médio:
0.65 USD
Perda média:
-1.76 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-9.07 USD)
Máxima perda consecutiva:
-9.07 USD (2)
Crescimento mensal:
36.82%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.67 USD
Máximo:
9.07 USD (9.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|Crash 150 Index
|18
|Volatility 75 Index
|13
|Volatility 10 Index
|9
|BTCUSD
|9
|Crash 500 Index
|5
|Volatility 150 (1s) Index
|3
|Volatility 25 Index
|3
|Crash 300 Index
|2
|Volatility 250 (1s) Index
|1
|Boom 150 Index
|1
|VolSwitch High Vol Index
|1
|Volatility 10 (1s) Index
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|Crash 150 Index
|5
|Volatility 75 Index
|5
|Volatility 10 Index
|6
|BTCUSD
|7
|Crash 500 Index
|-3
|Volatility 150 (1s) Index
|1
|Volatility 25 Index
|2
|Crash 300 Index
|-4
|Volatility 250 (1s) Index
|0
|Boom 150 Index
|1
|VolSwitch High Vol Index
|-4
|Volatility 10 (1s) Index
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|Crash 150 Index
|107K
|Volatility 75 Index
|110K
|Volatility 10 Index
|11K
|BTCUSD
|745K
|Crash 500 Index
|-11K
|Volatility 150 (1s) Index
|67
|Volatility 25 Index
|4.9K
|Crash 300 Index
|-7.2K
|Volatility 250 (1s) Index
|17
|Boom 150 Index
|17K
|VolSwitch High Vol Index
|-3.6K
|Volatility 10 (1s) Index
|236
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2.05 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +10.56 USD
Máxima perda consecutiva: -9.07 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DerivSVG-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
