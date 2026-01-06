SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Crash 150 Scalping
Mativenga Geoffrey Mativenga

Crash 150 Scalping

Mativenga Geoffrey Mativenga
0 comentários
27 semanas
0 / 0 USD
0%
DerivSVG-Server
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
66
Negociações com lucro:
56 (84.84%)
Negociações com perda:
10 (15.15%)
Melhor negociação:
2.05 USD
Pior negociação:
-5.07 USD
Lucro bruto:
36.43 USD (1 104 929 pips)
Perda bruta:
-17.55 USD (131 124 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (10.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
10.56 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
16 horas atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
30 minutos
Fator de recuperação:
2.08
Negociações longas:
24 (36.36%)
Negociações curtas:
42 (63.64%)
Fator de lucro:
2.08
Valor esperado:
0.29 USD
Lucro médio:
0.65 USD
Perda média:
-1.76 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-9.07 USD)
Máxima perda consecutiva:
-9.07 USD (2)
Crescimento mensal:
36.82%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.67 USD
Máximo:
9.07 USD (9.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
Crash 150 Index 18
Volatility 75 Index 13
Volatility 10 Index 9
BTCUSD 9
Crash 500 Index 5
Volatility 150 (1s) Index 3
Volatility 25 Index 3
Crash 300 Index 2
Volatility 250 (1s) Index 1
Boom 150 Index 1
VolSwitch High Vol Index 1
Volatility 10 (1s) Index 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
Crash 150 Index 5
Volatility 75 Index 5
Volatility 10 Index 6
BTCUSD 7
Crash 500 Index -3
Volatility 150 (1s) Index 1
Volatility 25 Index 2
Crash 300 Index -4
Volatility 250 (1s) Index 0
Boom 150 Index 1
VolSwitch High Vol Index -4
Volatility 10 (1s) Index 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
Crash 150 Index 107K
Volatility 75 Index 110K
Volatility 10 Index 11K
BTCUSD 745K
Crash 500 Index -11K
Volatility 150 (1s) Index 67
Volatility 25 Index 4.9K
Crash 300 Index -7.2K
Volatility 250 (1s) Index 17
Boom 150 Index 17K
VolSwitch High Vol Index -3.6K
Volatility 10 (1s) Index 236
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2.05 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +10.56 USD
Máxima perda consecutiva: -9.07 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DerivSVG-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.06 19:32
Trading operations on the account were performed for only 27 days. This comprises 14.59% of days out of the 185 days of the signal's entire lifetime.
