- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
66
Прибыльных трейдов:
56 (84.84%)
Убыточных трейдов:
10 (15.15%)
Лучший трейд:
2.05 USD
Худший трейд:
-5.07 USD
Общая прибыль:
36.43 USD (1 104 929 pips)
Общий убыток:
-17.55 USD (131 124 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (10.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
10.56 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
30 минут
Фактор восстановления:
2.08
Длинных трейдов:
24 (36.36%)
Коротких трейдов:
42 (63.64%)
Профит фактор:
2.08
Мат. ожидание:
0.29 USD
Средняя прибыль:
0.65 USD
Средний убыток:
-1.76 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-9.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.07 USD (2)
Прирост в месяц:
36.82%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.67 USD
Максимальная:
9.07 USD (9.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|Crash 150 Index
|18
|Volatility 75 Index
|13
|Volatility 10 Index
|9
|BTCUSD
|9
|Crash 500 Index
|5
|Volatility 150 (1s) Index
|3
|Volatility 25 Index
|3
|Crash 300 Index
|2
|Volatility 250 (1s) Index
|1
|Boom 150 Index
|1
|VolSwitch High Vol Index
|1
|Volatility 10 (1s) Index
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|Crash 150 Index
|5
|Volatility 75 Index
|5
|Volatility 10 Index
|6
|BTCUSD
|7
|Crash 500 Index
|-3
|Volatility 150 (1s) Index
|1
|Volatility 25 Index
|2
|Crash 300 Index
|-4
|Volatility 250 (1s) Index
|0
|Boom 150 Index
|1
|VolSwitch High Vol Index
|-4
|Volatility 10 (1s) Index
|1
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|Crash 150 Index
|107K
|Volatility 75 Index
|110K
|Volatility 10 Index
|11K
|BTCUSD
|745K
|Crash 500 Index
|-11K
|Volatility 150 (1s) Index
|67
|Volatility 25 Index
|4.9K
|Crash 300 Index
|-7.2K
|Volatility 250 (1s) Index
|17
|Boom 150 Index
|17K
|VolSwitch High Vol Index
|-3.6K
|Volatility 10 (1s) Index
|236
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.05 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +10.56 USD
Макс. убыток в серии: -9.07 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DerivSVG-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
