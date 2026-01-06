СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Crash 150 Scalping
Mativenga Geoffrey Mativenga

Crash 150 Scalping

Mativenga Geoffrey Mativenga
0 отзывов
27 недель
0 / 0 USD
0%
DerivSVG-Server
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
66
Прибыльных трейдов:
56 (84.84%)
Убыточных трейдов:
10 (15.15%)
Лучший трейд:
2.05 USD
Худший трейд:
-5.07 USD
Общая прибыль:
36.43 USD (1 104 929 pips)
Общий убыток:
-17.55 USD (131 124 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (10.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
10.56 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
30 минут
Фактор восстановления:
2.08
Длинных трейдов:
24 (36.36%)
Коротких трейдов:
42 (63.64%)
Профит фактор:
2.08
Мат. ожидание:
0.29 USD
Средняя прибыль:
0.65 USD
Средний убыток:
-1.76 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-9.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.07 USD (2)
Прирост в месяц:
36.82%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.67 USD
Максимальная:
9.07 USD (9.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
Crash 150 Index 18
Volatility 75 Index 13
Volatility 10 Index 9
BTCUSD 9
Crash 500 Index 5
Volatility 150 (1s) Index 3
Volatility 25 Index 3
Crash 300 Index 2
Volatility 250 (1s) Index 1
Boom 150 Index 1
VolSwitch High Vol Index 1
Volatility 10 (1s) Index 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
Crash 150 Index 5
Volatility 75 Index 5
Volatility 10 Index 6
BTCUSD 7
Crash 500 Index -3
Volatility 150 (1s) Index 1
Volatility 25 Index 2
Crash 300 Index -4
Volatility 250 (1s) Index 0
Boom 150 Index 1
VolSwitch High Vol Index -4
Volatility 10 (1s) Index 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
Crash 150 Index 107K
Volatility 75 Index 110K
Volatility 10 Index 11K
BTCUSD 745K
Crash 500 Index -11K
Volatility 150 (1s) Index 67
Volatility 25 Index 4.9K
Crash 300 Index -7.2K
Volatility 250 (1s) Index 17
Boom 150 Index 17K
VolSwitch High Vol Index -3.6K
Volatility 10 (1s) Index 236
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.05 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +10.56 USD
Макс. убыток в серии: -9.07 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DerivSVG-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

2026.01.06 19:32
Trading operations on the account were performed for only 27 days. This comprises 14.59% of days out of the 185 days of the signal's entire lifetime.
