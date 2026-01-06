- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
66
盈利交易:
56 (84.84%)
亏损交易:
10 (15.15%)
最好交易:
2.05 USD
最差交易:
-5.07 USD
毛利:
36.43 USD (1 104 929 pips)
毛利亏损:
-17.55 USD (131 124 pips)
最大连续赢利:
15 (10.56 USD)
最大连续盈利:
10.56 USD (15)
夏普比率:
0.24
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
17
平均持有时间:
30 分钟
采收率:
2.08
长期交易:
24 (36.36%)
短期交易:
42 (63.64%)
利润因子:
2.08
预期回报:
0.29 USD
平均利润:
0.65 USD
平均损失:
-1.76 USD
最大连续失误:
2 (-9.07 USD)
最大连续亏损:
-9.07 USD (2)
每月增长:
36.82%
年度预测:
0.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
5.67 USD
最大值:
9.07 USD (9.81%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|Crash 150 Index
|18
|Volatility 75 Index
|13
|Volatility 10 Index
|9
|BTCUSD
|9
|Crash 500 Index
|5
|Volatility 150 (1s) Index
|3
|Volatility 25 Index
|3
|Crash 300 Index
|2
|Volatility 250 (1s) Index
|1
|Boom 150 Index
|1
|VolSwitch High Vol Index
|1
|Volatility 10 (1s) Index
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|Crash 150 Index
|5
|Volatility 75 Index
|5
|Volatility 10 Index
|6
|BTCUSD
|7
|Crash 500 Index
|-3
|Volatility 150 (1s) Index
|1
|Volatility 25 Index
|2
|Crash 300 Index
|-4
|Volatility 250 (1s) Index
|0
|Boom 150 Index
|1
|VolSwitch High Vol Index
|-4
|Volatility 10 (1s) Index
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|Crash 150 Index
|107K
|Volatility 75 Index
|110K
|Volatility 10 Index
|11K
|BTCUSD
|745K
|Crash 500 Index
|-11K
|Volatility 150 (1s) Index
|67
|Volatility 25 Index
|4.9K
|Crash 300 Index
|-7.2K
|Volatility 250 (1s) Index
|17
|Boom 150 Index
|17K
|VolSwitch High Vol Index
|-3.6K
|Volatility 10 (1s) Index
|236
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.05 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +10.56 USD
最大连续亏损: -9.07 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DerivSVG-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
