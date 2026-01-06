信号部分
Mativenga Geoffrey Mativenga

Crash 150 Scalping

交易:
66
盈利交易:
56 (84.84%)
亏损交易:
10 (15.15%)
最好交易:
2.05 USD
最差交易:
-5.07 USD
毛利:
36.43 USD (1 104 929 pips)
毛利亏损:
-17.55 USD (131 124 pips)
最大连续赢利:
15 (10.56 USD)
最大连续盈利:
10.56 USD (15)
夏普比率:
0.24
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
17
平均持有时间:
30 分钟
采收率:
2.08
长期交易:
24 (36.36%)
短期交易:
42 (63.64%)
利润因子:
2.08
预期回报:
0.29 USD
平均利润:
0.65 USD
平均损失:
-1.76 USD
最大连续失误:
2 (-9.07 USD)
最大连续亏损:
-9.07 USD (2)
每月增长:
36.82%
年度预测:
0.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
5.67 USD
最大值:
9.07 USD (9.81%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
Crash 150 Index 18
Volatility 75 Index 13
Volatility 10 Index 9
BTCUSD 9
Crash 500 Index 5
Volatility 150 (1s) Index 3
Volatility 25 Index 3
Crash 300 Index 2
Volatility 250 (1s) Index 1
Boom 150 Index 1
VolSwitch High Vol Index 1
Volatility 10 (1s) Index 1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
Crash 150 Index 5
Volatility 75 Index 5
Volatility 10 Index 6
BTCUSD 7
Crash 500 Index -3
Volatility 150 (1s) Index 1
Volatility 25 Index 2
Crash 300 Index -4
Volatility 250 (1s) Index 0
Boom 150 Index 1
VolSwitch High Vol Index -4
Volatility 10 (1s) Index 1
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
Crash 150 Index 107K
Volatility 75 Index 110K
Volatility 10 Index 11K
BTCUSD 745K
Crash 500 Index -11K
Volatility 150 (1s) Index 67
Volatility 25 Index 4.9K
Crash 300 Index -7.2K
Volatility 250 (1s) Index 17
Boom 150 Index 17K
VolSwitch High Vol Index -3.6K
Volatility 10 (1s) Index 236
最好交易: +2.05 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +10.56 USD
最大连续亏损: -9.07 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DerivSVG-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.06 19:32
Trading operations on the account were performed for only 27 days. This comprises 14.59% of days out of the 185 days of the signal's entire lifetime.
