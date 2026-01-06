- 자본
- 축소
트레이드:
66
이익 거래:
56 (84.84%)
손실 거래:
10 (15.15%)
최고의 거래:
2.05 USD
최악의 거래:
-5.07 USD
총 수익:
36.43 USD (1 104 929 pips)
총 손실:
-17.55 USD (131 124 pips)
연속 최대 이익:
15 (10.56 USD)
연속 최대 이익:
10.56 USD (15)
샤프 비율:
0.24
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
17
평균 유지 시간:
30 분
회복 요인:
2.08
롱(주식매수):
24 (36.36%)
숏(주식차입매도):
42 (63.64%)
수익 요인:
2.08
기대수익:
0.29 USD
평균 이익:
0.65 USD
평균 손실:
-1.76 USD
연속 최대 손실:
2 (-9.07 USD)
연속 최대 손실:
-9.07 USD (2)
월별 성장률:
36.82%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5.67 USD
최대한의:
9.07 USD (9.81%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|Crash 150 Index
|18
|Volatility 75 Index
|13
|Volatility 10 Index
|9
|BTCUSD
|9
|Crash 500 Index
|5
|Volatility 150 (1s) Index
|3
|Volatility 25 Index
|3
|Crash 300 Index
|2
|Volatility 250 (1s) Index
|1
|Boom 150 Index
|1
|VolSwitch High Vol Index
|1
|Volatility 10 (1s) Index
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|Crash 150 Index
|5
|Volatility 75 Index
|5
|Volatility 10 Index
|6
|BTCUSD
|7
|Crash 500 Index
|-3
|Volatility 150 (1s) Index
|1
|Volatility 25 Index
|2
|Crash 300 Index
|-4
|Volatility 250 (1s) Index
|0
|Boom 150 Index
|1
|VolSwitch High Vol Index
|-4
|Volatility 10 (1s) Index
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|Crash 150 Index
|107K
|Volatility 75 Index
|110K
|Volatility 10 Index
|11K
|BTCUSD
|745K
|Crash 500 Index
|-11K
|Volatility 150 (1s) Index
|67
|Volatility 25 Index
|4.9K
|Crash 300 Index
|-7.2K
|Volatility 250 (1s) Index
|17
|Boom 150 Index
|17K
|VolSwitch High Vol Index
|-3.6K
|Volatility 10 (1s) Index
|236
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2.05 USD
최악의 거래: -5 USD
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +10.56 USD
연속 최대 손실: -9.07 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "DerivSVG-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음