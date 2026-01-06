시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Crash 150 Scalping
Mativenga Geoffrey Mativenga

Crash 150 Scalping

Mativenga Geoffrey Mativenga
0 리뷰
27
0 / 0 USD
0%
DerivSVG-Server
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
66
이익 거래:
56 (84.84%)
손실 거래:
10 (15.15%)
최고의 거래:
2.05 USD
최악의 거래:
-5.07 USD
총 수익:
36.43 USD (1 104 929 pips)
총 손실:
-17.55 USD (131 124 pips)
연속 최대 이익:
15 (10.56 USD)
연속 최대 이익:
10.56 USD (15)
샤프 비율:
0.24
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
17
평균 유지 시간:
30 분
회복 요인:
2.08
롱(주식매수):
24 (36.36%)
숏(주식차입매도):
42 (63.64%)
수익 요인:
2.08
기대수익:
0.29 USD
평균 이익:
0.65 USD
평균 손실:
-1.76 USD
연속 최대 손실:
2 (-9.07 USD)
연속 최대 손실:
-9.07 USD (2)
월별 성장률:
36.82%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5.67 USD
최대한의:
9.07 USD (9.81%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
Crash 150 Index 18
Volatility 75 Index 13
Volatility 10 Index 9
BTCUSD 9
Crash 500 Index 5
Volatility 150 (1s) Index 3
Volatility 25 Index 3
Crash 300 Index 2
Volatility 250 (1s) Index 1
Boom 150 Index 1
VolSwitch High Vol Index 1
Volatility 10 (1s) Index 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
Crash 150 Index 5
Volatility 75 Index 5
Volatility 10 Index 6
BTCUSD 7
Crash 500 Index -3
Volatility 150 (1s) Index 1
Volatility 25 Index 2
Crash 300 Index -4
Volatility 250 (1s) Index 0
Boom 150 Index 1
VolSwitch High Vol Index -4
Volatility 10 (1s) Index 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
Crash 150 Index 107K
Volatility 75 Index 110K
Volatility 10 Index 11K
BTCUSD 745K
Crash 500 Index -11K
Volatility 150 (1s) Index 67
Volatility 25 Index 4.9K
Crash 300 Index -7.2K
Volatility 250 (1s) Index 17
Boom 150 Index 17K
VolSwitch High Vol Index -3.6K
Volatility 10 (1s) Index 236
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +2.05 USD
최악의 거래: -5 USD
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +10.56 USD
연속 최대 손실: -9.07 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "DerivSVG-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

2026.01.06 19:32
Trading operations on the account were performed for only 27 days. This comprises 14.59% of days out of the 185 days of the signal's entire lifetime.
