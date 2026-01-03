SegnaliSezioni
Michael John Malkinson

X99Growth

Michael John Malkinson
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
4 (80.00%)
Loss Trade:
1 (20.00%)
Best Trade:
18.55 USD
Worst Trade:
-0.71 USD
Profitto lordo:
42.57 USD (1 436 pips)
Perdita lorda:
-2.48 USD (69 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (24.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24.57 USD (2)
Indice di Sharpe:
1.14
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
2.17%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
23.04
Long Trade:
3 (60.00%)
Short Trade:
2 (40.00%)
Fattore di profitto:
17.17
Profitto previsto:
8.02 USD
Profitto medio:
10.64 USD
Perdita media:
-2.48 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.71 USD (1)
Crescita mensile:
1.04%
Algo trading:
60%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.29 USD
Massimale:
1.74 USD (0.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.29% (52.32 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 2
EURUSD 2
EURAUD 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 21
EURUSD 2
EURAUD 18
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 794
EURUSD 223
EURAUD 350
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.55 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +24.57 USD
Massima perdita consecutiva: -0.71 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live
0.00 × 2
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real8
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.24 × 17
PUPrime-Live
1.50 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.67 × 9
Valutrades-Live
2.33 × 3
GOMarketsMU-Live
2.33 × 3
FPMarketsSC-Live
2.44 × 351
ICMarketsSC-MT5-2
3.02 × 525
XM.COM-MT5
3.22 × 37
ICMarketsSC-MT5-4
4.00 × 13
RoboForex-ECN
4.30 × 99
FusionMarkets-Live
4.49 × 12431
Darwinex-Live
5.13 × 77
VantageInternational-Live 4
5.20 × 5
ValutradesSeychelles-Live
5.33 × 3
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
TASS-Live
6.42 × 38
Tradestone-Real
6.99 × 529
OxSecurities-Live
8.14 × 7
TitanFX-MT5-01
8.25 × 8
GBEbrokers-LIVE
9.80 × 50
XMGlobal-MT5 15
11.88 × 143
This signal runs multiple tried and tested forex EA's for steady consistent growth.

I don't run any Gold (XAUUSD) on this signal. This keeps it very low risk.

Any questions regarding following the signal, feel free to message me.

Thanks

2026.01.03 08:17
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.03 08:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 08:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
