El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Tickmill-Live 0.00 × 2 GOMarketsIntl-Live 0.00 × 3 Exness-MT5Real8 0.00 × 2 ICMarketsSC-MT5 1.24 × 17 PUPrime-Live 1.50 × 2 Pepperstone-MT5-Live01 1.67 × 9 Valutrades-Live 2.33 × 3 GOMarketsMU-Live 2.33 × 3 FPMarketsSC-Live 2.44 × 351 ICMarketsSC-MT5-2 3.02 × 525 XM.COM-MT5 3.22 × 37 ICMarketsSC-MT5-4 4.00 × 13 RoboForex-ECN 4.30 × 99 FusionMarkets-Live 4.49 × 12431 Darwinex-Live 5.13 × 77 VantageInternational-Live 4 5.20 × 5 ValutradesSeychelles-Live 5.33 × 3 XMGlobal-MT5 2 6.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live 6.00 × 1 TASS-Live 6.42 × 38 Tradestone-Real 6.99 × 529 OxSecurities-Live 8.14 × 7 TitanFX-MT5-01 8.25 × 8 GBEbrokers-LIVE 9.80 × 50 XMGlobal-MT5 15 11.88 × 143