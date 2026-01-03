SeñalesSecciones
Michael John Malkinson

X99Growth

0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
5
Transacciones Rentables:
4 (80.00%)
Transacciones Irrentables:
1 (20.00%)
Mejor transacción:
18.55 USD
Peor transacción:
-0.71 USD
Beneficio Bruto:
42.57 USD (1 436 pips)
Pérdidas Brutas:
-2.48 USD (69 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (24.57 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
24.57 USD (2)
Ratio de Sharpe:
1.14
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
2.17%
Último trade:
18 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
23.04
Transacciones Largas:
3 (60.00%)
Transacciones Cortas:
2 (40.00%)
Factor de Beneficio:
17.17
Beneficio Esperado:
8.02 USD
Beneficio medio:
10.64 USD
Pérdidas medias:
-2.48 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-0.71 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-0.71 USD (1)
Crecimiento al mes:
1.04%
Trading algorítmico:
60%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.29 USD
Máxima:
1.74 USD (0.04%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
1.29% (52.32 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 2
EURUSD 2
EURAUD 1
1 2
1 2
1 2
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 21
EURUSD 2
EURAUD 18
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 794
EURUSD 223
EURAUD 350
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +18.55 USD
Peor transacción: -1 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +24.57 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.71 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Tickmill-Live
0.00 × 2
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real8
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.24 × 17
PUPrime-Live
1.50 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.67 × 9
Valutrades-Live
2.33 × 3
GOMarketsMU-Live
2.33 × 3
FPMarketsSC-Live
2.44 × 351
ICMarketsSC-MT5-2
3.02 × 525
XM.COM-MT5
3.22 × 37
ICMarketsSC-MT5-4
4.00 × 13
RoboForex-ECN
4.30 × 99
FusionMarkets-Live
4.49 × 12431
Darwinex-Live
5.13 × 77
VantageInternational-Live 4
5.20 × 5
ValutradesSeychelles-Live
5.33 × 3
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
TASS-Live
6.42 × 38
Tradestone-Real
6.99 × 529
OxSecurities-Live
8.14 × 7
TitanFX-MT5-01
8.25 × 8
GBEbrokers-LIVE
9.80 × 50
XMGlobal-MT5 15
11.88 × 143
This signal runs multiple tried and tested forex EA's for steady consistent growth.

I don't run any Gold (XAUUSD) on this signal. This keeps it very low risk.

Any questions regarding following the signal, feel free to message me.

Thanks

No hay comentarios
2026.01.03 08:17
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.03 08:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 08:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
