Total de Trades:
5
Transacciones Rentables:
4 (80.00%)
Transacciones Irrentables:
1 (20.00%)
Mejor transacción:
18.55 USD
Peor transacción:
-0.71 USD
Beneficio Bruto:
42.57 USD (1 436 pips)
Pérdidas Brutas:
-2.48 USD (69 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (24.57 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
24.57 USD (2)
Ratio de Sharpe:
1.14
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
2.17%
Último trade:
18 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
23.04
Transacciones Largas:
3 (60.00%)
Transacciones Cortas:
2 (40.00%)
Factor de Beneficio:
17.17
Beneficio Esperado:
8.02 USD
Beneficio medio:
10.64 USD
Pérdidas medias:
-2.48 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-0.71 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-0.71 USD (1)
Crecimiento al mes:
1.04%
Trading algorítmico:
60%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.29 USD
Máxima:
1.74 USD (0.04%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
1.29% (52.32 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|2
|EURAUD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|21
|EURUSD
|2
|EURAUD
|18
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|794
|EURUSD
|223
|EURAUD
|350
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
Mejor transacción: +18.55 USD
Peor transacción: -1 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +24.57 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.71 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|1.24 × 17
|
PUPrime-Live
|1.50 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.67 × 9
|
Valutrades-Live
|2.33 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.33 × 3
|
FPMarketsSC-Live
|2.44 × 351
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.02 × 525
|
XM.COM-MT5
|3.22 × 37
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.00 × 13
|
RoboForex-ECN
|4.30 × 99
|
FusionMarkets-Live
|4.49 × 12431
|
Darwinex-Live
|5.13 × 77
|
VantageInternational-Live 4
|5.20 × 5
|
ValutradesSeychelles-Live
|5.33 × 3
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
TASS-Live
|6.42 × 38
|
Tradestone-Real
|6.99 × 529
|
OxSecurities-Live
|8.14 × 7
|
TitanFX-MT5-01
|8.25 × 8
|
GBEbrokers-LIVE
|9.80 × 50
|
XMGlobal-MT5 15
|11.88 × 143
This signal runs multiple tried and tested forex EA's for steady consistent growth.
I don't run any Gold (XAUUSD) on this signal. This keeps it very low risk.
Any questions regarding following the signal, feel free to message me.
Thanks
