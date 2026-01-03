SinaisSeções
Michael John Malkinson

X99Growth

Michael John Malkinson
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
5
Negociações com lucro:
4 (80.00%)
Negociações com perda:
1 (20.00%)
Melhor negociação:
18.55 USD
Pior negociação:
-0.71 USD
Lucro bruto:
42.57 USD (1 436 pips)
Perda bruta:
-2.48 USD (69 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (24.57 USD)
Máximo lucro consecutivo:
24.57 USD (2)
Índice de Sharpe:
1.14
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
2.17%
Último negócio:
21 horas atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
23.04
Negociações longas:
3 (60.00%)
Negociações curtas:
2 (40.00%)
Fator de lucro:
17.17
Valor esperado:
8.02 USD
Lucro médio:
10.64 USD
Perda média:
-2.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.71 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.71 USD (1)
Crescimento mensal:
1.04%
Algotrading:
60%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.29 USD
Máximo:
1.74 USD (0.04%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.29% (52.32 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 2
EURUSD 2
EURAUD 1
1 2
1 2
1 2
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 21
EURUSD 2
EURAUD 18
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 794
EURUSD 223
EURAUD 350
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +18.55 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +24.57 USD
Máxima perda consecutiva: -0.71 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Tickmill-Live
0.00 × 2
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real8
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.24 × 17
PUPrime-Live
1.50 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.67 × 9
Valutrades-Live
2.33 × 3
GOMarketsMU-Live
2.33 × 3
FPMarketsSC-Live
2.44 × 351
ICMarketsSC-MT5-2
3.02 × 525
XM.COM-MT5
3.22 × 37
ICMarketsSC-MT5-4
4.00 × 13
RoboForex-ECN
4.30 × 99
FusionMarkets-Live
4.49 × 12431
Darwinex-Live
5.13 × 77
VantageInternational-Live 4
5.20 × 5
ValutradesSeychelles-Live
5.33 × 3
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
TASS-Live
6.42 × 38
Tradestone-Real
6.99 × 529
OxSecurities-Live
8.14 × 7
TitanFX-MT5-01
8.25 × 8
GBEbrokers-LIVE
9.80 × 50
XMGlobal-MT5 15
11.88 × 143
This signal runs multiple tried and tested forex EA's for steady consistent growth.

I don't run any Gold (XAUUSD) on this signal. This keeps it very low risk.

Any questions regarding following the signal, feel free to message me.

Thanks

2026.01.03 08:17
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.03 08:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 08:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
