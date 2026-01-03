- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
5
Negociações com lucro:
4 (80.00%)
Negociações com perda:
1 (20.00%)
Melhor negociação:
18.55 USD
Pior negociação:
-0.71 USD
Lucro bruto:
42.57 USD (1 436 pips)
Perda bruta:
-2.48 USD (69 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (24.57 USD)
Máximo lucro consecutivo:
24.57 USD (2)
Índice de Sharpe:
1.14
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
2.17%
Último negócio:
21 horas atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
23.04
Negociações longas:
3 (60.00%)
Negociações curtas:
2 (40.00%)
Fator de lucro:
17.17
Valor esperado:
8.02 USD
Lucro médio:
10.64 USD
Perda média:
-2.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.71 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.71 USD (1)
Crescimento mensal:
1.04%
Algotrading:
60%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.29 USD
Máximo:
1.74 USD (0.04%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.29% (52.32 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|2
|EURAUD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|21
|EURUSD
|2
|EURAUD
|18
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|794
|EURUSD
|223
|EURAUD
|350
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +18.55 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +24.57 USD
Máxima perda consecutiva: -0.71 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|1.24 × 17
|
PUPrime-Live
|1.50 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.67 × 9
|
Valutrades-Live
|2.33 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.33 × 3
|
FPMarketsSC-Live
|2.44 × 351
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.02 × 525
|
XM.COM-MT5
|3.22 × 37
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.00 × 13
|
RoboForex-ECN
|4.30 × 99
|
FusionMarkets-Live
|4.49 × 12431
|
Darwinex-Live
|5.13 × 77
|
VantageInternational-Live 4
|5.20 × 5
|
ValutradesSeychelles-Live
|5.33 × 3
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
TASS-Live
|6.42 × 38
|
Tradestone-Real
|6.99 × 529
|
OxSecurities-Live
|8.14 × 7
|
TitanFX-MT5-01
|8.25 × 8
|
GBEbrokers-LIVE
|9.80 × 50
|
XMGlobal-MT5 15
|11.88 × 143
2 mais ...
This signal runs multiple tried and tested forex EA's for steady consistent growth.
I don't run any Gold (XAUUSD) on this signal. This keeps it very low risk.
Any questions regarding following the signal, feel free to message me.
Thanks
Sem comentários