信号部分
信号 / MetaTrader 5 / X99Growth
Michael John Malkinson

X99Growth

Michael John Malkinson
0条评论
1
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
5
盈利交易:
4 (80.00%)
亏损交易:
1 (20.00%)
最好交易:
18.55 USD
最差交易:
-0.71 USD
毛利:
42.57 USD (1 436 pips)
毛利亏损:
-2.48 USD (69 pips)
最大连续赢利:
2 (24.57 USD)
最大连续盈利:
24.57 USD (2)
夏普比率:
1.14
交易活动:
n/a
最大入金加载:
2.17%
最近交易:
20 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
4 小时
采收率:
23.04
长期交易:
3 (60.00%)
短期交易:
2 (40.00%)
利润因子:
17.17
预期回报:
8.02 USD
平均利润:
10.64 USD
平均损失:
-2.48 USD
最大连续失误:
1 (-0.71 USD)
最大连续亏损:
-0.71 USD (1)
每月增长:
1.04%
算法交易:
60%
结余跌幅:
绝对:
0.29 USD
最大值:
1.74 USD (0.04%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
1.29% (52.32 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 2
EURUSD 2
EURAUD 1
1 2
1 2
1 2
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 21
EURUSD 2
EURAUD 18
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 794
EURUSD 223
EURAUD 350
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +18.55 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +24.57 USD
最大连续亏损: -0.71 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Tickmill-Live
0.00 × 2
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real8
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.24 × 17
PUPrime-Live
1.50 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.67 × 9
Valutrades-Live
2.33 × 3
GOMarketsMU-Live
2.33 × 3
FPMarketsSC-Live
2.44 × 351
ICMarketsSC-MT5-2
3.02 × 525
XM.COM-MT5
3.22 × 37
ICMarketsSC-MT5-4
4.00 × 13
RoboForex-ECN
4.30 × 99
FusionMarkets-Live
4.49 × 12431
Darwinex-Live
5.13 × 77
VantageInternational-Live 4
5.20 × 5
ValutradesSeychelles-Live
5.33 × 3
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
TASS-Live
6.42 × 38
Tradestone-Real
6.99 × 529
OxSecurities-Live
8.14 × 7
TitanFX-MT5-01
8.25 × 8
GBEbrokers-LIVE
9.80 × 50
XMGlobal-MT5 15
11.88 × 143
2 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册

This signal runs multiple tried and tested forex EA's for steady consistent growth.

I don't run any Gold (XAUUSD) on this signal. This keeps it very low risk.

Any questions regarding following the signal, feel free to message me.

Thanks

没有评论
2026.01.03 08:17
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.03 08:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 08:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册