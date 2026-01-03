- 成长
交易:
5
盈利交易:
4 (80.00%)
亏损交易:
1 (20.00%)
最好交易:
18.55 USD
最差交易:
-0.71 USD
毛利:
42.57 USD (1 436 pips)
毛利亏损:
-2.48 USD (69 pips)
最大连续赢利:
2 (24.57 USD)
最大连续盈利:
24.57 USD (2)
夏普比率:
1.14
交易活动:
n/a
最大入金加载:
2.17%
最近交易:
20 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
4 小时
采收率:
23.04
长期交易:
3 (60.00%)
短期交易:
2 (40.00%)
利润因子:
17.17
预期回报:
8.02 USD
平均利润:
10.64 USD
平均损失:
-2.48 USD
最大连续失误:
1 (-0.71 USD)
最大连续亏损:
-0.71 USD (1)
每月增长:
1.04%
算法交易:
60%
结余跌幅:
绝对:
0.29 USD
最大值:
1.74 USD (0.04%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
1.29% (52.32 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|2
|EURAUD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|21
|EURUSD
|2
|EURAUD
|18
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|794
|EURUSD
|223
|EURAUD
|350
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- 入金加载
- 提取
最好交易: +18.55 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +24.57 USD
最大连续亏损: -0.71 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|1.24 × 17
|
PUPrime-Live
|1.50 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.67 × 9
|
Valutrades-Live
|2.33 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.33 × 3
|
FPMarketsSC-Live
|2.44 × 351
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.02 × 525
|
XM.COM-MT5
|3.22 × 37
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.00 × 13
|
RoboForex-ECN
|4.30 × 99
|
FusionMarkets-Live
|4.49 × 12431
|
Darwinex-Live
|5.13 × 77
|
VantageInternational-Live 4
|5.20 × 5
|
ValutradesSeychelles-Live
|5.33 × 3
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
TASS-Live
|6.42 × 38
|
Tradestone-Real
|6.99 × 529
|
OxSecurities-Live
|8.14 × 7
|
TitanFX-MT5-01
|8.25 × 8
|
GBEbrokers-LIVE
|9.80 × 50
|
XMGlobal-MT5 15
|11.88 × 143
This signal runs multiple tried and tested forex EA's for steady consistent growth.
I don't run any Gold (XAUUSD) on this signal. This keeps it very low risk.
Any questions regarding following the signal, feel free to message me.
Thanks
