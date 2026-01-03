シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / X99Growth
Michael John Malkinson

X99Growth

Michael John Malkinson
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
5
利益トレード:
4 (80.00%)
損失トレード:
1 (20.00%)
ベストトレード:
18.55 USD
最悪のトレード:
-0.71 USD
総利益:
42.57 USD (1 436 pips)
総損失:
-2.48 USD (69 pips)
最大連続の勝ち:
2 (24.57 USD)
最大連続利益:
24.57 USD (2)
シャープレシオ:
1.14
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
2.17%
最近のトレード:
21 時間前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
23.04
長いトレード:
3 (60.00%)
短いトレード:
2 (40.00%)
プロフィットファクター:
17.17
期待されたペイオフ:
8.02 USD
平均利益:
10.64 USD
平均損失:
-2.48 USD
最大連続の負け:
1 (-0.71 USD)
最大連続損失:
-0.71 USD (1)
月間成長:
1.04%
アルゴリズム取引:
60%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.29 USD
最大の:
1.74 USD (0.04%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
1.29% (52.32 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 2
EURUSD 2
EURAUD 1
1 2
1 2
1 2
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 21
EURUSD 2
EURAUD 18
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 794
EURUSD 223
EURAUD 350
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +18.55 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +24.57 USD
最大連続損失: -0.71 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Tickmill-Live
0.00 × 2
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real8
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.24 × 17
PUPrime-Live
1.50 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.67 × 9
Valutrades-Live
2.33 × 3
GOMarketsMU-Live
2.33 × 3
FPMarketsSC-Live
2.44 × 351
ICMarketsSC-MT5-2
3.02 × 525
XM.COM-MT5
3.22 × 37
ICMarketsSC-MT5-4
4.00 × 13
RoboForex-ECN
4.30 × 99
FusionMarkets-Live
4.49 × 12431
Darwinex-Live
5.13 × 77
VantageInternational-Live 4
5.20 × 5
ValutradesSeychelles-Live
5.33 × 3
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
TASS-Live
6.42 × 38
Tradestone-Real
6.99 × 529
OxSecurities-Live
8.14 × 7
TitanFX-MT5-01
8.25 × 8
GBEbrokers-LIVE
9.80 × 50
XMGlobal-MT5 15
11.88 × 143
This signal runs multiple tried and tested forex EA's for steady consistent growth.

I don't run any Gold (XAUUSD) on this signal. This keeps it very low risk.

Any questions regarding following the signal, feel free to message me.

Thanks

レビューなし
