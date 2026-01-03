- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
5
利益トレード:
4 (80.00%)
損失トレード:
1 (20.00%)
ベストトレード:
18.55 USD
最悪のトレード:
-0.71 USD
総利益:
42.57 USD (1 436 pips)
総損失:
-2.48 USD (69 pips)
最大連続の勝ち:
2 (24.57 USD)
最大連続利益:
24.57 USD (2)
シャープレシオ:
1.14
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
2.17%
最近のトレード:
21 時間前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
23.04
長いトレード:
3 (60.00%)
短いトレード:
2 (40.00%)
プロフィットファクター:
17.17
期待されたペイオフ:
8.02 USD
平均利益:
10.64 USD
平均損失:
-2.48 USD
最大連続の負け:
1 (-0.71 USD)
最大連続損失:
-0.71 USD (1)
月間成長:
1.04%
アルゴリズム取引:
60%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.29 USD
最大の:
1.74 USD (0.04%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
1.29% (52.32 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|2
|EURAUD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|21
|EURUSD
|2
|EURAUD
|18
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|794
|EURUSD
|223
|EURAUD
|350
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|1.24 × 17
|
PUPrime-Live
|1.50 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.67 × 9
|
Valutrades-Live
|2.33 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.33 × 3
|
FPMarketsSC-Live
|2.44 × 351
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.02 × 525
|
XM.COM-MT5
|3.22 × 37
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.00 × 13
|
RoboForex-ECN
|4.30 × 99
|
FusionMarkets-Live
|4.49 × 12431
|
Darwinex-Live
|5.13 × 77
|
VantageInternational-Live 4
|5.20 × 5
|
ValutradesSeychelles-Live
|5.33 × 3
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
TASS-Live
|6.42 × 38
|
Tradestone-Real
|6.99 × 529
|
OxSecurities-Live
|8.14 × 7
|
TitanFX-MT5-01
|8.25 × 8
|
GBEbrokers-LIVE
|9.80 × 50
|
XMGlobal-MT5 15
|11.88 × 143
This signal runs multiple tried and tested forex EA's for steady consistent growth.
I don't run any Gold (XAUUSD) on this signal. This keeps it very low risk.
Any questions regarding following the signal, feel free to message me.
Thanks
レビューなし