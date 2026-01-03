- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
5
Прибыльных трейдов:
4 (80.00%)
Убыточных трейдов:
1 (20.00%)
Лучший трейд:
18.55 USD
Худший трейд:
-0.71 USD
Общая прибыль:
42.57 USD (1 436 pips)
Общий убыток:
-2.48 USD (69 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (24.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
24.57 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
1.14
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
2.17%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
23.04
Длинных трейдов:
3 (60.00%)
Коротких трейдов:
2 (40.00%)
Профит фактор:
17.17
Мат. ожидание:
8.02 USD
Средняя прибыль:
10.64 USD
Средний убыток:
-2.48 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.71 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.71 USD (1)
Прирост в месяц:
1.04%
Алготрейдинг:
60%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.29 USD
Максимальная:
1.74 USD (0.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
1.29% (52.32 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|2
|EURAUD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|21
|EURUSD
|2
|EURAUD
|18
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|794
|EURUSD
|223
|EURAUD
|350
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +18.55 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +24.57 USD
Макс. убыток в серии: -0.71 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|1.24 × 17
|
PUPrime-Live
|1.50 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.67 × 9
|
Valutrades-Live
|2.33 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.33 × 3
|
FPMarketsSC-Live
|2.44 × 351
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.02 × 525
|
XM.COM-MT5
|3.22 × 37
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.00 × 13
|
RoboForex-ECN
|4.30 × 99
|
FusionMarkets-Live
|4.49 × 12431
|
Darwinex-Live
|5.13 × 77
|
VantageInternational-Live 4
|5.20 × 5
|
ValutradesSeychelles-Live
|5.33 × 3
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
TASS-Live
|6.42 × 38
|
Tradestone-Real
|6.99 × 529
|
OxSecurities-Live
|8.14 × 7
|
TitanFX-MT5-01
|8.25 × 8
|
GBEbrokers-LIVE
|9.80 × 50
|
XMGlobal-MT5 15
|11.88 × 143
еще 2...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
This signal runs multiple tried and tested forex EA's for steady consistent growth.
I don't run any Gold (XAUUSD) on this signal. This keeps it very low risk.
Any questions regarding following the signal, feel free to message me.
Thanks
Нет отзывов