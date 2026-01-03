СигналыРазделы
Michael John Malkinson

X99Growth

Michael John Malkinson
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
5
Прибыльных трейдов:
4 (80.00%)
Убыточных трейдов:
1 (20.00%)
Лучший трейд:
18.55 USD
Худший трейд:
-0.71 USD
Общая прибыль:
42.57 USD (1 436 pips)
Общий убыток:
-2.48 USD (69 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (24.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
24.57 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
1.14
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
2.17%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
23.04
Длинных трейдов:
3 (60.00%)
Коротких трейдов:
2 (40.00%)
Профит фактор:
17.17
Мат. ожидание:
8.02 USD
Средняя прибыль:
10.64 USD
Средний убыток:
-2.48 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.71 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.71 USD (1)
Прирост в месяц:
1.04%
Алготрейдинг:
60%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.29 USD
Максимальная:
1.74 USD (0.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
1.29% (52.32 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 2
EURUSD 2
EURAUD 1
1 2
1 2
1 2
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 21
EURUSD 2
EURAUD 18
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 794
EURUSD 223
EURAUD 350
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +18.55 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +24.57 USD
Макс. убыток в серии: -0.71 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live
0.00 × 2
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real8
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.24 × 17
PUPrime-Live
1.50 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.67 × 9
Valutrades-Live
2.33 × 3
GOMarketsMU-Live
2.33 × 3
FPMarketsSC-Live
2.44 × 351
ICMarketsSC-MT5-2
3.02 × 525
XM.COM-MT5
3.22 × 37
ICMarketsSC-MT5-4
4.00 × 13
RoboForex-ECN
4.30 × 99
FusionMarkets-Live
4.49 × 12431
Darwinex-Live
5.13 × 77
VantageInternational-Live 4
5.20 × 5
ValutradesSeychelles-Live
5.33 × 3
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
TASS-Live
6.42 × 38
Tradestone-Real
6.99 × 529
OxSecurities-Live
8.14 × 7
TitanFX-MT5-01
8.25 × 8
GBEbrokers-LIVE
9.80 × 50
XMGlobal-MT5 15
11.88 × 143
еще 2...
This signal runs multiple tried and tested forex EA's for steady consistent growth.

I don't run any Gold (XAUUSD) on this signal. This keeps it very low risk.

Any questions regarding following the signal, feel free to message me.

Thanks

Нет отзывов
2026.01.03 08:17
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.03 08:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 08:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
