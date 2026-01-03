SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / X99Growth
Michael John Malkinson

X99Growth

Michael John Malkinson
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5
Bénéfice trades:
4 (80.00%)
Perte trades:
1 (20.00%)
Meilleure transaction:
18.55 USD
Pire transaction:
-0.71 USD
Bénéfice brut:
42.57 USD (1 436 pips)
Perte brute:
-2.48 USD (69 pips)
Gains consécutifs maximales:
2 (24.57 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
24.57 USD (2)
Ratio de Sharpe:
1.14
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
2.17%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
23.04
Longs trades:
3 (60.00%)
Courts trades:
2 (40.00%)
Facteur de profit:
17.17
Rendement attendu:
8.02 USD
Bénéfice moyen:
10.64 USD
Perte moyenne:
-2.48 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-0.71 USD)
Perte consécutive maximale:
-0.71 USD (1)
Croissance mensuelle:
1.04%
Algo trading:
60%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.29 USD
Maximal:
1.74 USD (0.04%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
1.29% (52.32 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 2
EURUSD 2
EURAUD 1
1 2
1 2
1 2
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 21
EURUSD 2
EURAUD 18
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 794
EURUSD 223
EURAUD 350
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +18.55 USD
Pire transaction: -1 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +24.57 USD
Perte consécutive maximale: -0.71 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live
0.00 × 2
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real8
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.24 × 17
PUPrime-Live
1.50 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.67 × 9
Valutrades-Live
2.33 × 3
GOMarketsMU-Live
2.33 × 3
FPMarketsSC-Live
2.44 × 351
ICMarketsSC-MT5-2
3.02 × 525
XM.COM-MT5
3.22 × 37
ICMarketsSC-MT5-4
4.00 × 13
RoboForex-ECN
4.30 × 99
FusionMarkets-Live
4.49 × 12431
Darwinex-Live
5.13 × 77
VantageInternational-Live 4
5.20 × 5
ValutradesSeychelles-Live
5.33 × 3
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
TASS-Live
6.42 × 38
Tradestone-Real
6.99 × 529
OxSecurities-Live
8.14 × 7
TitanFX-MT5-01
8.25 × 8
GBEbrokers-LIVE
9.80 × 50
XMGlobal-MT5 15
11.88 × 143
This signal runs multiple tried and tested forex EA's for steady consistent growth.

I don't run any Gold (XAUUSD) on this signal. This keeps it very low risk.

Any questions regarding following the signal, feel free to message me.

Thanks

Aucun avis
2026.01.03 08:17
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.03 08:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 08:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
