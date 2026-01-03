SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / X99Growth
Michael John Malkinson

X99Growth

Michael John Malkinson
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
5
Gewinntrades:
4 (80.00%)
Verlusttrades:
1 (20.00%)
Bester Trade:
18.55 USD
Schlechtester Trade:
-0.71 USD
Bruttoprofit:
42.57 USD (1 436 pips)
Bruttoverlust:
-2.48 USD (69 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (24.57 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
24.57 USD (2)
Sharpe Ratio:
1.14
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
2.17%
Letzter Trade:
22 Stunden
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
23.04
Long-Positionen:
3 (60.00%)
Short-Positionen:
2 (40.00%)
Profit-Faktor:
17.17
Mathematische Gewinnerwartung:
8.02 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.64 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.48 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-0.71 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-0.71 USD (1)
Wachstum pro Monat :
1.04%
Algo-Trading:
60%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.29 USD
Maximaler:
1.74 USD (0.04%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
1.29% (52.32 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 2
EURUSD 2
EURAUD 1
1 2
1 2
1 2
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 21
EURUSD 2
EURAUD 18
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 794
EURUSD 223
EURAUD 350
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +18.55 USD
Schlechtester Trade: -1 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +24.57 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.71 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Tickmill-Live
0.00 × 2
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real8
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.24 × 17
PUPrime-Live
1.50 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.67 × 9
Valutrades-Live
2.33 × 3
GOMarketsMU-Live
2.33 × 3
FPMarketsSC-Live
2.44 × 351
ICMarketsSC-MT5-2
3.02 × 525
XM.COM-MT5
3.22 × 37
ICMarketsSC-MT5-4
4.00 × 13
RoboForex-ECN
4.30 × 99
FusionMarkets-Live
4.49 × 12431
Darwinex-Live
5.13 × 77
VantageInternational-Live 4
5.20 × 5
ValutradesSeychelles-Live
5.33 × 3
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
TASS-Live
6.42 × 38
Tradestone-Real
6.99 × 529
OxSecurities-Live
8.14 × 7
TitanFX-MT5-01
8.25 × 8
GBEbrokers-LIVE
9.80 × 50
XMGlobal-MT5 15
11.88 × 143
noch 2 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen

This signal runs multiple tried and tested forex EA's for steady consistent growth.

I don't run any Gold (XAUUSD) on this signal. This keeps it very low risk.

Any questions regarding following the signal, feel free to message me.

Thanks

Keine Bewertungen
2026.01.03 08:17
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.03 08:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 08:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen