- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
29
Profit Trade:
28 (96.55%)
Loss Trade:
1 (3.45%)
Best Trade:
5.00 USD
Worst Trade:
-0.07 USD
Profitto lordo:
41.83 USD (2 818 pips)
Perdita lorda:
-0.07 USD (6 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (38.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
38.42 USD (25)
Indice di Sharpe:
1.36
Attività di trading:
1.16%
Massimo carico di deposito:
38.57%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
27 minuti
Fattore di recupero:
596.57
Long Trade:
9 (31.03%)
Short Trade:
20 (68.97%)
Fattore di profitto:
597.57
Profitto previsto:
1.44 USD
Profitto medio:
1.49 USD
Perdita media:
-0.07 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.07 USD (1)
Crescita mensile:
21.39%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.07 USD (0.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
49.47% (68.44 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.8K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.00 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +38.42 USD
Massima perdita consecutiva: -0.07 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real-8
|0.00 × 4
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 9
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 26
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 45
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 31
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
74 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
49USD al mese
42%
0
0
USD
USD
142
USD
USD
8
100%
29
96%
1%
597.57
1.44
USD
USD
49%
1:500