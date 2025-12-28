- 成長
- ドローダウン
トレード:
29
利益トレード:
28 (96.55%)
損失トレード:
1 (3.45%)
ベストトレード:
5.00 USD
最悪のトレード:
-0.07 USD
総利益:
41.83 USD (2 818 pips)
総損失:
-0.07 USD (6 pips)
最大連続の勝ち:
25 (38.42 USD)
最大連続利益:
38.42 USD (25)
シャープレシオ:
1.36
取引アクティビティ:
1.16%
最大入金額:
38.57%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
27 分
リカバリーファクター:
596.57
長いトレード:
9 (31.03%)
短いトレード:
20 (68.97%)
プロフィットファクター:
597.57
期待されたペイオフ:
1.44 USD
平均利益:
1.49 USD
平均損失:
-0.07 USD
最大連続の負け:
1 (-0.07 USD)
最大連続損失:
-0.07 USD (1)
月間成長:
21.39%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.07 USD (0.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
49.47% (68.44 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|2.8K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +5.00 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 25
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +38.42 USD
最大連続損失: -0.07 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FBS-Real-8
|0.00 × 4
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 9
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 26
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 45
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 31
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
レビューなし
