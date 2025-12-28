СигналыРазделы
Miftakhul Huda

ONESHOT EA NE WONG

Miftakhul Huda
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 49 USD в месяц
прирост с 2025 42%
FBS-Real-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
29
Прибыльных трейдов:
28 (96.55%)
Убыточных трейдов:
1 (3.45%)
Лучший трейд:
5.00 USD
Худший трейд:
-0.07 USD
Общая прибыль:
41.83 USD (2 818 pips)
Общий убыток:
-0.07 USD (6 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (38.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
38.42 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
1.36
Торговая активность:
1.16%
Макс. загрузка депозита:
38.57%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
27 минут
Фактор восстановления:
596.57
Длинных трейдов:
9 (31.03%)
Коротких трейдов:
20 (68.97%)
Профит фактор:
597.57
Мат. ожидание:
1.44 USD
Средняя прибыль:
1.49 USD
Средний убыток:
-0.07 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.07 USD (1)
Прирост в месяц:
21.39%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.07 USD (0.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
49.47% (68.44 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 29
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 42
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 2.8K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5.00 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +38.42 USD
Макс. убыток в серии: -0.07 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FBS-Real-8
0.00 × 4
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
XMTrading-Real 48
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 9
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
FXCM-USDReal08
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
Longhorn-Real2
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 26
GlobalPrime-Live
0.00 × 45
Alpari-Standard3
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
XMTrading-Real 31
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 1
еще 74...
Нет отзывов
2025.12.29 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 02:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 01:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 13:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.28 13:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ONESHOT EA NE WONG
49 USD в месяц
42%
0
0
USD
142
USD
8
100%
29
96%
1%
597.57
1.44
USD
49%
1:500
Копировать

