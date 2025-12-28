- Прирост
Всего трейдов:
29
Прибыльных трейдов:
28 (96.55%)
Убыточных трейдов:
1 (3.45%)
Лучший трейд:
5.00 USD
Худший трейд:
-0.07 USD
Общая прибыль:
41.83 USD (2 818 pips)
Общий убыток:
-0.07 USD (6 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (38.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
38.42 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
1.36
Торговая активность:
1.16%
Макс. загрузка депозита:
38.57%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
27 минут
Фактор восстановления:
596.57
Длинных трейдов:
9 (31.03%)
Коротких трейдов:
20 (68.97%)
Профит фактор:
597.57
Мат. ожидание:
1.44 USD
Средняя прибыль:
1.49 USD
Средний убыток:
-0.07 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.07 USD (1)
Прирост в месяц:
21.39%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.07 USD (0.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
49.47% (68.44 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|2.8K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5.00 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +38.42 USD
Макс. убыток в серии: -0.07 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FBS-Real-8
|0.00 × 4
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 9
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 26
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 45
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 31
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
Нет отзывов
