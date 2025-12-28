SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / ONESHOT EA NE WONG
Miftakhul Huda

ONESHOT EA NE WONG

Miftakhul Huda
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
8 Wochen
0 / 0 USD
Für 49 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 42%
FBS-Real-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
29
Gewinntrades:
28 (96.55%)
Verlusttrades:
1 (3.45%)
Bester Trade:
5.00 USD
Schlechtester Trade:
-0.07 USD
Bruttoprofit:
41.83 USD (2 818 pips)
Bruttoverlust:
-0.07 USD (6 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (38.42 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
38.42 USD (25)
Sharpe Ratio:
1.36
Trading-Aktivität:
1.16%
Max deposit load:
38.57%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
27 Minuten
Erholungsfaktor:
596.57
Long-Positionen:
9 (31.03%)
Short-Positionen:
20 (68.97%)
Profit-Faktor:
597.57
Mathematische Gewinnerwartung:
1.44 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.49 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.07 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-0.07 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-0.07 USD (1)
Wachstum pro Monat :
21.39%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.07 USD (0.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
49.47% (68.44 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 29
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 42
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 2.8K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +5.00 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 25
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +38.42 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.07 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FBS-Real-8
0.00 × 4
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
XMTrading-Real 48
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 9
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
FXCM-USDReal08
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
Longhorn-Real2
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 26
GlobalPrime-Live
0.00 × 45
Alpari-Standard3
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
XMTrading-Real 31
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 1

Keine Bewertungen
2025.12.29 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 02:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 01:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 13:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.28 13:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.