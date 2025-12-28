SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / ONESHOT EA NE WONG
Miftakhul Huda

ONESHOT EA NE WONG

Miftakhul Huda
0 comentários
Confiabilidade
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 49 USD por mês
crescimento desde 2025 42%
FBS-Real-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
29
Negociações com lucro:
28 (96.55%)
Negociações com perda:
1 (3.45%)
Melhor negociação:
5.00 USD
Pior negociação:
-0.07 USD
Lucro bruto:
41.83 USD (2 818 pips)
Perda bruta:
-0.07 USD (6 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (38.42 USD)
Máximo lucro consecutivo:
38.42 USD (25)
Índice de Sharpe:
1.36
Atividade de negociação:
1.16%
Depósito máximo carregado:
38.57%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
27 minutos
Fator de recuperação:
596.57
Negociações longas:
9 (31.03%)
Negociações curtas:
20 (68.97%)
Fator de lucro:
597.57
Valor esperado:
1.44 USD
Lucro médio:
1.49 USD
Perda média:
-0.07 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.07 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.07 USD (1)
Crescimento mensal:
21.39%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.07 USD (0.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
49.47% (68.44 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 29
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 42
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 2.8K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +5.00 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 25
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +38.42 USD
Máxima perda consecutiva: -0.07 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FBS-Real-8
0.00 × 4
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
XMTrading-Real 48
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 9
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
FXCM-USDReal08
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
Longhorn-Real2
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 26
GlobalPrime-Live
0.00 × 45
Alpari-Standard3
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
XMTrading-Real 31
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 1
74 mais ...
Sem comentários
2025.12.29 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 02:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 01:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 13:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.28 13:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copiar

