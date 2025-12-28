- 자본
- 축소
트레이드:
36
이익 거래:
35 (97.22%)
손실 거래:
1 (2.78%)
최고의 거래:
9.40 USD
최악의 거래:
-0.07 USD
총 수익:
73.97 USD (4 390 pips)
총 손실:
-0.07 USD (6 pips)
연속 최대 이익:
25 (38.42 USD)
연속 최대 이익:
38.42 USD (25)
샤프 비율:
1.22
거래 활동:
1.16%
최대 입금량:
38.57%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
22 분
회복 요인:
1055.71
롱(주식매수):
16 (44.44%)
숏(주식차입매도):
20 (55.56%)
수익 요인:
1056.71
기대수익:
2.05 USD
평균 이익:
2.11 USD
평균 손실:
-0.07 USD
연속 최대 손실:
1 (-0.07 USD)
연속 최대 손실:
-0.07 USD (1)
월별 성장률:
41.68%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.07 USD (0.05%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.05% (0.07 USD)
자본금별:
49.47% (68.44 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|74
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|4.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FBS-Real-8
|0.00 × 4
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 9
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 26
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 45
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 31
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
