- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
29
盈利交易:
28 (96.55%)
亏损交易:
1 (3.45%)
最好交易:
5.00 USD
最差交易:
-0.07 USD
毛利:
41.83 USD (2 818 pips)
毛利亏损:
-0.07 USD (6 pips)
最大连续赢利:
25 (38.42 USD)
最大连续盈利:
38.42 USD (25)
夏普比率:
1.36
交易活动:
1.16%
最大入金加载:
38.57%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
27 分钟
采收率:
596.57
长期交易:
9 (31.03%)
短期交易:
20 (68.97%)
利润因子:
597.57
预期回报:
1.44 USD
平均利润:
1.49 USD
平均损失:
-0.07 USD
最大连续失误:
1 (-0.07 USD)
最大连续亏损:
-0.07 USD (1)
每月增长:
21.39%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.07 USD (0.05%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
49.47% (68.44 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|2.8K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FBS-Real-8
|0.00 × 4
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 9
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 26
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 45
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 31
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月49 USD
42%
0
0
USD
USD
142
USD
USD
8
100%
29
96%
1%
597.57
1.44
USD
USD
49%
1:500