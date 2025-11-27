SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Small position size stratgey
Tan Cheng Hui

Small position size stratgey

Tan Cheng Hui
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 4%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
9 (69.23%)
Loss Trade:
4 (30.77%)
Best Trade:
19.62 USD
Worst Trade:
-5.38 USD
Profitto lordo:
65.73 USD (3 148 pips)
Perdita lorda:
-17.46 USD (873 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (65.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
65.73 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
39.33%
Massimo carico di deposito:
4.07%
Ultimo trade:
37 minuti fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
33 minuti
Fattore di recupero:
2.76
Long Trade:
8 (61.54%)
Short Trade:
5 (38.46%)
Fattore di profitto:
3.76
Profitto previsto:
3.71 USD
Profitto medio:
7.30 USD
Perdita media:
-4.37 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-17.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.46 USD (4)
Crescita mensile:
4.04%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.46 USD
Massimale:
17.46 USD (1.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.46% (17.46 USD)
Per equità:
1.28% (15.96 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 11
NZDUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 48
NZDUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 2.3K
NZDUSD 15
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.62 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +65.73 USD
Massima perdita consecutiva: -17.46 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 1
XMGlobal-MT5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
KuberaCapitalMarkets-Server
0.03 × 39
ForexTimeFXTM-Live01
0.43 × 14
XMGlobal-MT5 2
0.77 × 99
XMGlobal-MT5 4
0.96 × 134
FxPro-MT5
4.00 × 14
VantageInternational-Live
8.00 × 1
Trading Details: 2-3 positions opened each round, 0.01-0.05 lot per position.


Non ci sono recensioni
2025.11.27 07:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 07:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
