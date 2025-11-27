- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
133
Прибыльных трейдов:
95 (71.42%)
Убыточных трейдов:
38 (28.57%)
Лучший трейд:
30.92 USD
Худший трейд:
-18.66 USD
Общая прибыль:
845.61 USD (49 380 pips)
Общий убыток:
-304.76 USD (22 793 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (211.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
211.86 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.39
Торговая активность:
4.00%
Макс. загрузка депозита:
5.74%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
30 минут
Фактор восстановления:
4.94
Длинных трейдов:
84 (63.16%)
Коротких трейдов:
49 (36.84%)
Профит фактор:
2.77
Мат. ожидание:
4.07 USD
Средняя прибыль:
8.90 USD
Средний убыток:
-8.02 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-64.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-64.43 USD (6)
Прирост в месяц:
48.43%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
17.46 USD
Максимальная:
109.46 USD (7.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.72% (109.46 USD)
По эквити:
3.32% (45.27 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|131
|NZDUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|540
|NZDUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|27K
|NZDUSD
|15
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +30.92 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +211.86 USD
Макс. убыток в серии: -64.43 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 5
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.03 × 39
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.43 × 14
|
XMGlobal-MT5 2
|0.77 × 99
|
XMGlobal-MT5 4
|0.96 × 134
|
FxPro-MT5
|4.00 × 14
|
VantageInternational-Live
|8.00 × 1
Trading Details: 2-5 positions opened each round, 0.01-0.05 lot per position.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
48%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
5
0%
133
71%
4%
2.77
4.07
USD
USD
8%
1:500