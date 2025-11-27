СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Small position size stratgey
Tan Cheng Hui

Small position size stratgey

Tan Cheng Hui
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 48%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
133
Прибыльных трейдов:
95 (71.42%)
Убыточных трейдов:
38 (28.57%)
Лучший трейд:
30.92 USD
Худший трейд:
-18.66 USD
Общая прибыль:
845.61 USD (49 380 pips)
Общий убыток:
-304.76 USD (22 793 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (211.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
211.86 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.39
Торговая активность:
4.00%
Макс. загрузка депозита:
5.74%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
30 минут
Фактор восстановления:
4.94
Длинных трейдов:
84 (63.16%)
Коротких трейдов:
49 (36.84%)
Профит фактор:
2.77
Мат. ожидание:
4.07 USD
Средняя прибыль:
8.90 USD
Средний убыток:
-8.02 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-64.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-64.43 USD (6)
Прирост в месяц:
48.43%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
17.46 USD
Максимальная:
109.46 USD (7.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.72% (109.46 USD)
По эквити:
3.32% (45.27 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 131
NZDUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD 540
NZDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD 27K
NZDUSD 15
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +30.92 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +211.86 USD
Макс. убыток в серии: -64.43 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real
0.00 × 1
XMGlobal-MT5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
KuberaCapitalMarkets-Server
0.03 × 39
ForexTimeFXTM-Live01
0.43 × 14
XMGlobal-MT5 2
0.77 × 99
XMGlobal-MT5 4
0.96 × 134
FxPro-MT5
4.00 × 14
VantageInternational-Live
8.00 × 1
Trading Details: 2-5 positions opened each round, 0.01-0.05 lot per position.


Нет отзывов
2025.12.12 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 10:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 02:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.27 07:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 07:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
