Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real 0.00 × 1 XMGlobal-MT5 0.00 × 1 XMGlobal-MT5 5 0.00 × 1 Ava-Real 1-MT5 0.00 × 3 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 5 KuberaCapitalMarkets-Server 0.03 × 39 ForexTimeFXTM-Live01 0.43 × 14 XMGlobal-MT5 2 0.77 × 99 XMGlobal-MT5 4 0.96 × 134 FxPro-MT5 4.00 × 14 VantageInternational-Live 8.00 × 1 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика