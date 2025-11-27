- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
133
盈利交易:
95 (71.42%)
亏损交易:
38 (28.57%)
最好交易:
30.92 USD
最差交易:
-18.66 USD
毛利:
845.61 USD (49 380 pips)
毛利亏损:
-304.76 USD (22 793 pips)
最大连续赢利:
21 (211.86 USD)
最大连续盈利:
211.86 USD (21)
夏普比率:
0.39
交易活动:
4.00%
最大入金加载:
5.74%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
27
平均持有时间:
30 分钟
采收率:
4.94
长期交易:
84 (63.16%)
短期交易:
49 (36.84%)
利润因子:
2.77
预期回报:
4.07 USD
平均利润:
8.90 USD
平均损失:
-8.02 USD
最大连续失误:
6 (-64.43 USD)
最大连续亏损:
-64.43 USD (6)
每月增长:
48.43%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
17.46 USD
最大值:
109.46 USD (7.43%)
相对跌幅:
结余:
7.72% (109.46 USD)
净值:
3.32% (45.27 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|131
|NZDUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|540
|NZDUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|27K
|NZDUSD
|15
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +30.92 USD
最差交易: -19 USD
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +211.86 USD
最大连续亏损: -64.43 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 5
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.03 × 39
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.43 × 14
|
XMGlobal-MT5 2
|0.77 × 99
|
XMGlobal-MT5 4
|0.96 × 134
|
FxPro-MT5
|4.00 × 14
|
VantageInternational-Live
|8.00 × 1
每轮开设 2-5 个仓位，每个仓位 0.01-0.05 手。
