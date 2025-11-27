- Incremento
Total de Trades:
135
Transacciones Rentables:
97 (71.85%)
Transacciones Irrentables:
38 (28.15%)
Mejor transacción:
30.92 USD
Peor transacción:
-18.66 USD
Beneficio Bruto:
867.99 USD (50 498 pips)
Pérdidas Brutas:
-304.76 USD (22 793 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (211.86 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
211.86 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.40
Actividad comercial:
4.00%
Carga máxima del depósito:
5.74%
Último trade:
19 horas
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
30 minutos
Factor de Recuperación:
5.15
Transacciones Largas:
84 (62.22%)
Transacciones Cortas:
51 (37.78%)
Factor de Beneficio:
2.85
Beneficio Esperado:
4.17 USD
Beneficio medio:
8.95 USD
Pérdidas medias:
-8.02 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-64.43 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-64.43 USD (6)
Crecimiento al mes:
46.33%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
17.46 USD
Máxima:
109.46 USD (7.43%)
Reducción relativa:
De balance:
7.72% (109.46 USD)
De fondos:
3.32% (45.27 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GOLD
|133
|NZDUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GOLD
|563
|NZDUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GOLD
|28K
|NZDUSD
|15
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +30.92 USD
Peor transacción: -19 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 21
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +211.86 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -64.43 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-MT5 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 5
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.03 × 39
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.43 × 14
|
XMGlobal-MT5 2
|0.77 × 99
|
XMGlobal-MT5 4
|0.96 × 134
|
FxPro-MT5
|4.00 × 14
|
VantageInternational-Live
|8.00 × 1
Trading Details: 2-5 positions opened each round, 0.01-0.05 lot per position.
Principal: $1,000. Open 2 to 5 positions per round, with a lot size ranging from 0.01 to 0.05.
Use 0.01 lot if your principal is $100.
Use 0.02 to 0.05 lot if your principal is $1,000.
Use 0.10 to 0.20 lot if your principal is $10,000.
Stick to steady trading and don’t stubbornly hold onto losing positions. Set a stop loss and take profit for every trade.
Follow the Rules
Leverage1:500
No hay comentarios
