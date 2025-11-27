シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Gold Trade Smart Grow Fast
Tan Cheng Hui

Gold Trade Smart Grow Fast

Tan Cheng Hui
レビュー0件
信頼性
5週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 51%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
135
利益トレード:
97 (71.85%)
損失トレード:
38 (28.15%)
ベストトレード:
30.92 USD
最悪のトレード:
-18.66 USD
総利益:
867.99 USD (50 498 pips)
総損失:
-304.76 USD (22 793 pips)
最大連続の勝ち:
21 (211.86 USD)
最大連続利益:
211.86 USD (21)
シャープレシオ:
0.40
取引アクティビティ:
4.00%
最大入金額:
5.74%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
30 分
リカバリーファクター:
5.15
長いトレード:
84 (62.22%)
短いトレード:
51 (37.78%)
プロフィットファクター:
2.85
期待されたペイオフ:
4.17 USD
平均利益:
8.95 USD
平均損失:
-8.02 USD
最大連続の負け:
6 (-64.43 USD)
最大連続損失:
-64.43 USD (6)
月間成長:
46.33%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
17.46 USD
最大の:
109.46 USD (7.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.72% (109.46 USD)
エクイティによる:
3.32% (45.27 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLD 133
NZDUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLD 563
NZDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLD 28K
NZDUSD 15
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +30.92 USD
最悪のトレード: -19 USD
最大連続の勝ち: 21
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +211.86 USD
最大連続損失: -64.43 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real
0.00 × 1
XMGlobal-MT5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
KuberaCapitalMarkets-Server
0.03 × 39
ForexTimeFXTM-Live01
0.43 × 14
XMGlobal-MT5 2
0.77 × 99
XMGlobal-MT5 4
0.96 × 134
FxPro-MT5
4.00 × 14
VantageInternational-Live
8.00 × 1
Trading Details: 2-5 positions opened each round, 0.01-0.05 lot per position.

Principal: $1,000. Open 2 to 5 positions per round, with a lot size ranging from 0.01 to 0.05.
Use 0.01 lot if your principal is $100.
Use 0.02 to 0.05 lot if your principal is $1,000.
Use 0.10 to 0.20 lot if your principal is $10,000.
Stick to steady trading and don’t stubbornly hold onto losing positions. Set a stop loss and take profit for every trade.
R:R = 1:3 To 1:8
Follow the Rules
Leverage1:500

レビューなし
2025.12.26 17:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 12:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 07:05
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 07:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 10:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 02:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.27 07:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 07:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
