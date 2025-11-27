- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
135
利益トレード:
97 (71.85%)
損失トレード:
38 (28.15%)
ベストトレード:
30.92 USD
最悪のトレード:
-18.66 USD
総利益:
867.99 USD (50 498 pips)
総損失:
-304.76 USD (22 793 pips)
最大連続の勝ち:
21 (211.86 USD)
最大連続利益:
211.86 USD (21)
シャープレシオ:
0.40
取引アクティビティ:
4.00%
最大入金額:
5.74%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
30 分
リカバリーファクター:
5.15
長いトレード:
84 (62.22%)
短いトレード:
51 (37.78%)
プロフィットファクター:
2.85
期待されたペイオフ:
4.17 USD
平均利益:
8.95 USD
平均損失:
-8.02 USD
最大連続の負け:
6 (-64.43 USD)
最大連続損失:
-64.43 USD (6)
月間成長:
46.33%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
17.46 USD
最大の:
109.46 USD (7.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.72% (109.46 USD)
エクイティによる:
3.32% (45.27 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD
|133
|NZDUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD
|563
|NZDUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD
|28K
|NZDUSD
|15
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +30.92 USD
最悪のトレード: -19 USD
最大連続の勝ち: 21
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +211.86 USD
最大連続損失: -64.43 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 5
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.03 × 39
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.43 × 14
|
XMGlobal-MT5 2
|0.77 × 99
|
XMGlobal-MT5 4
|0.96 × 134
|
FxPro-MT5
|4.00 × 14
|
VantageInternational-Live
|8.00 × 1
Trading Details: 2-5 positions opened each round, 0.01-0.05 lot per position.
Principal: $1,000. Open 2 to 5 positions per round, with a lot size ranging from 0.01 to 0.05.
Use 0.01 lot if your principal is $100.
Use 0.02 to 0.05 lot if your principal is $1,000.
Use 0.10 to 0.20 lot if your principal is $10,000.
Stick to steady trading and don’t stubbornly hold onto losing positions. Set a stop loss and take profit for every trade.
R:R = 1:3 To 1:8
Follow the Rules
Leverage1:500
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
51%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
5
0%
135
71%
4%
2.84
4.17
USD
USD
8%
1:500