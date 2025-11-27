SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Gold Trade Smart Grow Fast
Tan Cheng Hui

Gold Trade Smart Grow Fast

Tan Cheng Hui
0 comentários
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 51%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
135
Negociações com lucro:
97 (71.85%)
Negociações com perda:
38 (28.15%)
Melhor negociação:
30.92 USD
Pior negociação:
-18.66 USD
Lucro bruto:
867.99 USD (50 498 pips)
Perda bruta:
-304.76 USD (22 793 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (211.86 USD)
Máximo lucro consecutivo:
211.86 USD (21)
Índice de Sharpe:
0.40
Atividade de negociação:
4.00%
Depósito máximo carregado:
5.74%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
30 minutos
Fator de recuperação:
5.15
Negociações longas:
84 (62.22%)
Negociações curtas:
51 (37.78%)
Fator de lucro:
2.85
Valor esperado:
4.17 USD
Lucro médio:
8.95 USD
Perda média:
-8.02 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-64.43 USD)
Máxima perda consecutiva:
-64.43 USD (6)
Crescimento mensal:
46.33%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
17.46 USD
Máximo:
109.46 USD (7.43%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.72% (109.46 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.32% (45.27 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD 133
NZDUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD 563
NZDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD 28K
NZDUSD 15
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +30.92 USD
Pior negociação: -19 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 21
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +211.86 USD
Máxima perda consecutiva: -64.43 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real
0.00 × 1
XMGlobal-MT5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
KuberaCapitalMarkets-Server
0.03 × 39
ForexTimeFXTM-Live01
0.43 × 14
XMGlobal-MT5 2
0.77 × 99
XMGlobal-MT5 4
0.96 × 134
FxPro-MT5
4.00 × 14
VantageInternational-Live
8.00 × 1
Trading Details: 2-5 positions opened each round, 0.01-0.05 lot per position.

Principal: $1,000. Open 2 to 5 positions per round, with a lot size ranging from 0.01 to 0.05.
Use 0.01 lot if your principal is $100.
Use 0.02 to 0.05 lot if your principal is $1,000.
Use 0.10 to 0.20 lot if your principal is $10,000.
Stick to steady trading and don’t stubbornly hold onto losing positions. Set a stop loss and take profit for every trade.
Over 100pips TP 50pips SL
Follow the Rules
Leverage1:500

Sem comentários
2025.12.26 17:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 12:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 07:05
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 07:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 10:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 02:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.27 07:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 07:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
