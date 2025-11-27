- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
135
Negociações com lucro:
97 (71.85%)
Negociações com perda:
38 (28.15%)
Melhor negociação:
30.92 USD
Pior negociação:
-18.66 USD
Lucro bruto:
867.99 USD (50 498 pips)
Perda bruta:
-304.76 USD (22 793 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (211.86 USD)
Máximo lucro consecutivo:
211.86 USD (21)
Índice de Sharpe:
0.40
Atividade de negociação:
4.00%
Depósito máximo carregado:
5.74%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
30 minutos
Fator de recuperação:
5.15
Negociações longas:
84 (62.22%)
Negociações curtas:
51 (37.78%)
Fator de lucro:
2.85
Valor esperado:
4.17 USD
Lucro médio:
8.95 USD
Perda média:
-8.02 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-64.43 USD)
Máxima perda consecutiva:
-64.43 USD (6)
Crescimento mensal:
46.33%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
17.46 USD
Máximo:
109.46 USD (7.43%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.72% (109.46 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.32% (45.27 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD
|133
|NZDUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD
|563
|NZDUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD
|28K
|NZDUSD
|15
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +30.92 USD
Pior negociação: -19 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 21
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +211.86 USD
Máxima perda consecutiva: -64.43 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 5
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.03 × 39
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.43 × 14
|
XMGlobal-MT5 2
|0.77 × 99
|
XMGlobal-MT5 4
|0.96 × 134
|
FxPro-MT5
|4.00 × 14
|
VantageInternational-Live
|8.00 × 1
Trading Details: 2-5 positions opened each round, 0.01-0.05 lot per position.
Principal: $1,000. Open 2 to 5 positions per round, with a lot size ranging from 0.01 to 0.05.
Use 0.01 lot if your principal is $100.
Use 0.02 to 0.05 lot if your principal is $1,000.
Use 0.10 to 0.20 lot if your principal is $10,000.
Stick to steady trading and don’t stubbornly hold onto losing positions. Set a stop loss and take profit for every trade.
Over 100pips TP 50pips SL
Follow the Rules
Leverage1:500
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
51%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
5
0%
135
71%
4%
2.84
4.17
USD
USD
8%
1:500