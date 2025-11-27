- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
9 (69.23%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (30.77%)
En iyi işlem:
19.62 USD
En kötü işlem:
-5.38 USD
Brüt kâr:
65.73 USD (3 148 pips)
Brüt zarar:
-17.46 USD (873 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (65.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
65.73 USD (9)
Sharpe oranı:
0.45
Alım-satım etkinliği:
39.33%
Maks. mevduat yükü:
4.07%
En son işlem:
7 dakika önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
33 dakika
Düzelme faktörü:
2.76
Alış işlemleri:
8 (61.54%)
Satış işlemleri:
5 (38.46%)
Kâr faktörü:
3.76
Beklenen getiri:
3.71 USD
Ortalama kâr:
7.30 USD
Ortalama zarar:
-4.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-17.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.46 USD (4)
Aylık büyüme:
4.04%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17.46 USD
Maksimum:
17.46 USD (1.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.46% (17.46 USD)
Varlığa göre:
1.28% (15.96 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|11
|NZDUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|48
|NZDUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|2.3K
|NZDUSD
|15
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +19.62 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +65.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.46 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 5
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.03 × 39
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.43 × 14
|
XMGlobal-MT5 2
|0.77 × 99
|
XMGlobal-MT5 4
|0.96 × 134
|
FxPro-MT5
|4.00 × 14
|
VantageInternational-Live
|8.00 × 1
Trading Details: 2-3 positions opened each round, 0.01-0.05 lot per position.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
4%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
1
0%
13
69%
39%
3.76
3.71
USD
USD
1%
1:500