- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
18 (90.00%)
Loss Trade:
2 (10.00%)
Best Trade:
184.68 USD
Worst Trade:
-5.28 USD
Profitto lordo:
375.82 USD (37 573 pips)
Perdita lorda:
-7.59 USD (758 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (273.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
273.96 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
80.86%
Massimo carico di deposito:
0.70%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
69.74
Long Trade:
10 (50.00%)
Short Trade:
10 (50.00%)
Fattore di profitto:
49.52
Profitto previsto:
18.41 USD
Profitto medio:
20.88 USD
Perdita media:
-3.80 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-5.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.28 USD (1)
Crescita mensile:
4.60%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5.28 USD (0.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.10% (5.28 USD)
Per equità:
17.66% (940.22 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|368
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|37K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +184.68 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +273.96 USD
Massima perdita consecutiva: -5.28 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 3
|2.13 × 56
|
VantageInternational-Live 7
|2.91 × 358
|
Bybit-Live
|4.25 × 20
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
Kebun Akun Program (Conservative Gold Trade Level)
Minimum equity 5,000 USD
Semi Swing Gold Trade
Agresif Trade
Target Profit 5 - 30% /month
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
9%
0
0
USD
USD
5.4K
USD
USD
14
0%
20
90%
81%
49.51
18.41
USD
USD
18%
1:500