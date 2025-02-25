SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / TradeVesting 01
Yelena Claudia

TradeVesting 01

Yelena Claudia
0 recensioni
Affidabilità
31 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 53%
XMGlobal-Real 21
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
255
Profit Trade:
220 (86.27%)
Loss Trade:
35 (13.73%)
Best Trade:
183.80 USD
Worst Trade:
-20.03 USD
Profitto lordo:
3 448.68 USD (7 559 835 pips)
Perdita lorda:
-131.49 USD (136 358 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (450.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
450.85 USD (43)
Indice di Sharpe:
0.69
Attività di trading:
92.14%
Massimo carico di deposito:
1.24%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
149.49
Long Trade:
194 (76.08%)
Short Trade:
61 (23.92%)
Fattore di profitto:
26.23
Profitto previsto:
13.01 USD
Profitto medio:
15.68 USD
Perdita media:
-3.76 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-11.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.19 USD (2)
Crescita mensile:
5.94%
Previsione annuale:
72.08%
Algo trading:
5%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
22.19 USD (0.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.29% (6.02 USD)
Per equità:
17.64% (1 442.29 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 219
BTCUSD 34
USDCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 2.6K
BTCUSD 716
USDCAD -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 260K
BTCUSD 7.2M
USDCAD -257
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +183.80 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 43
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +450.85 USD
Massima perdita consecutiva: -11.79 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 21" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XM.COM-Real 11
0.00 × 3
XMGlobal-Real 38
0.00 × 3
XMGlobal-Real 26
0.00 × 8
XMGlobal-Real 17
0.33 × 9
XMGlobal-Real 20
0.40 × 35
XMUK-Real 17
0.50 × 4
XMGlobal-Real 2
0.50 × 2
XMGlobal-Real 18
0.58 × 553
XMGlobal-Real 21
0.78 × 397
XMGlobal-Real 35
1.00 × 2
RoboForex-Pro-3
1.89 × 71
GemTrade-Live6
1.97 × 176
EquitiGroup-Live
2.38 × 8
RoboForex-Pro-4
4.57 × 7
AxiTrader-US888-Live
8.00 × 1
Semi Swing Gold & Bitcoin Trade Only

Minimum Equity 1,000 USD and every month topup 100 - 500 USD

Compounding Capital + Profit + Topup Every Month for 1 years ahead.

Starting 1st March 2025 - 28 February 2026. (1st Target)

No WD Profit until 28 Feb '26

Target Profit 5 - 30% /5 weeks

Non ci sono recensioni
2025.05.06 09:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.25 01:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.11 00:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.10 23:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.04 08:43
Share of trading days is too low
2025.03.03 00:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.25 10:19
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.25 10:19
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.25 10:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.02.25 10:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.25 10:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copia

