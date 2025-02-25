- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
255
Profit Trade:
220 (86.27%)
Loss Trade:
35 (13.73%)
Best Trade:
183.80 USD
Worst Trade:
-20.03 USD
Profitto lordo:
3 448.68 USD (7 559 835 pips)
Perdita lorda:
-131.49 USD (136 358 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (450.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
450.85 USD (43)
Indice di Sharpe:
0.69
Attività di trading:
92.14%
Massimo carico di deposito:
1.24%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
149.49
Long Trade:
194 (76.08%)
Short Trade:
61 (23.92%)
Fattore di profitto:
26.23
Profitto previsto:
13.01 USD
Profitto medio:
15.68 USD
Perdita media:
-3.76 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-11.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.19 USD (2)
Crescita mensile:
5.94%
Previsione annuale:
72.08%
Algo trading:
5%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
22.19 USD (0.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.29% (6.02 USD)
Per equità:
17.64% (1 442.29 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|219
|BTCUSD
|34
|USDCAD
|2
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|2.6K
|BTCUSD
|716
|USDCAD
|-2
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|260K
|BTCUSD
|7.2M
|USDCAD
|-257
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +183.80 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 43
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +450.85 USD
Massima perdita consecutiva: -11.79 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 21" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Semi Swing Gold & Bitcoin Trade Only
Minimum Equity 1,000 USD and every month topup 100 - 500 USD
Compounding Capital + Profit + Topup Every Month for 1 years ahead.
Starting 1st March 2025 - 28 February 2026. (1st Target)
No WD Profit until 28 Feb '26
Target Profit 5 - 30% /5 weeks
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
53%
0
0
USD
USD
8.2K
USD
USD
31
5%
255
86%
92%
26.22
13.01
USD
USD
18%
1:500