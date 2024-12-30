SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / STI PRO Index
Yelena Claudia

STI PRO Index

Yelena Claudia
0 recensioni
Affidabilità
38 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2024 92%
XMGlobal-Real 46
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
107
Profit Trade:
93 (86.91%)
Loss Trade:
14 (13.08%)
Best Trade:
88.03 USD
Worst Trade:
-20.26 USD
Profitto lordo:
1 447.48 USD (307 358 pips)
Perdita lorda:
-82.67 USD (8 260 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (606.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
606.27 USD (39)
Indice di Sharpe:
0.87
Attività di trading:
68.21%
Massimo carico di deposito:
1.63%
Ultimo trade:
10 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
58.93
Long Trade:
81 (75.70%)
Short Trade:
26 (24.30%)
Fattore di profitto:
17.51
Profitto previsto:
12.76 USD
Profitto medio:
15.56 USD
Perdita media:
-5.91 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-9.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23.16 USD (2)
Crescita mensile:
8.59%
Previsione annuale:
104.28%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
23.16 USD (1.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.98% (23.16 USD)
Per equità:
29.42% (535.04 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 106
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 1.3K
BTCUSD 16
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 135K
BTCUSD 164K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +88.03 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 39
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +606.27 USD
Massima perdita consecutiva: -9.92 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 46" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Minimum Equity Must = 1,500 USD if you want to follow this Signals

Semi Swing Trade (Not Scalping or Intraday)

Gold Trade only

Target Total Profit 5 - 15% per 5 weeks

Open Lot 0,01 /transaction

No Setup No Entry

Trading Never MC

Please always your profit every time the equity > 1,500 USD

We only use 1,500 USD as net equity to trade


Non ci sono recensioni
2025.09.22 04:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.17 02:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 13:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 15:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.25 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 14:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.01 16:29
Share of trading days is too low
2025.03.21 09:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.21 08:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.21 05:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.12 16:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.10 19:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.04 08:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.25 16:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.27 17:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.15 14:16
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 11.76% of days out of the 17 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.14 15:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.31 16:56
Share of trading days is too low
