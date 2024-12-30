- Crescita
Trade:
107
Profit Trade:
93 (86.91%)
Loss Trade:
14 (13.08%)
Best Trade:
88.03 USD
Worst Trade:
-20.26 USD
Profitto lordo:
1 447.48 USD (307 358 pips)
Perdita lorda:
-82.67 USD (8 260 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (606.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
606.27 USD (39)
Indice di Sharpe:
0.87
Attività di trading:
68.21%
Massimo carico di deposito:
1.63%
Ultimo trade:
10 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
58.93
Long Trade:
81 (75.70%)
Short Trade:
26 (24.30%)
Fattore di profitto:
17.51
Profitto previsto:
12.76 USD
Profitto medio:
15.56 USD
Perdita media:
-5.91 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-9.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23.16 USD (2)
Crescita mensile:
8.59%
Previsione annuale:
104.28%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
23.16 USD (1.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.98% (23.16 USD)
Per equità:
29.42% (535.04 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|106
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|1.3K
|BTCUSD
|16
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|135K
|BTCUSD
|164K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +88.03 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 39
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +606.27 USD
Massima perdita consecutiva: -9.92 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 46" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Minimum Equity Must = 1,500 USD if you want to follow this Signals
Semi Swing Trade (Not Scalping or Intraday)
Gold Trade only
Target Total Profit 5 - 15% per 5 weeks
Open Lot 0,01 /transaction
No Setup No Entry
Trading Never MC
Please always your profit every time the equity > 1,500 USD
We only use 1,500 USD as net equity to trade
