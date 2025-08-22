SegnaliSezioni
Yelena Claudia

Bitcoin Compass Indicator

Yelena Claudia
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 16%
XMGlobal-MT5 14
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
26
Profit Trade:
21 (80.76%)
Loss Trade:
5 (19.23%)
Best Trade:
41.19 USD
Worst Trade:
-14.36 USD
Profitto lordo:
403.62 USD (4 031 105 pips)
Perdita lorda:
-24.91 USD (242 609 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (231.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
231.48 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.99
Attività di trading:
94.62%
Massimo carico di deposito:
0.54%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
16.51
Long Trade:
25 (96.15%)
Short Trade:
1 (3.85%)
Fattore di profitto:
16.20
Profitto previsto:
14.57 USD
Profitto medio:
19.22 USD
Perdita media:
-4.98 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-22.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.94 USD (2)
Crescita mensile:
9.84%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
22.94 USD (1.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.69% (22.94 USD)
Per equità:
11.57% (383.22 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 23
GOLD 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 379
GOLD 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 3.8M
GOLD -17
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +41.19 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +231.48 USD
Massima perdita consecutiva: -22.94 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 14" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Bitcoin Only
Non ci sono recensioni
2025.08.27 15:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 14:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.22 14:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.22 14:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
