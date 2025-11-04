SegnaliSezioni
Yelena Claudia

STI Gold Map

Yelena Claudia
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 10%
Exness-Real16
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
8 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
52.68 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
137.69 USD (137 690 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
8 (137.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
137.69 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.96
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.26%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
5 (62.50%)
Short Trade:
3 (37.50%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
17.21 USD
Profitto medio:
17.21 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
9.95%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.78% (110.21 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 138
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 138K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +52.68 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +137.69 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Exness-Real21
0.00 × 3
Axi-US06-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
Exness-Real4
1.75 × 20
Exness-Real6
2.49 × 39
Exness-Real16
3.09 × 223
Exness-Real28
11.46 × 119
ICMarketsSC-Live22
11.64 × 33
Exness-Real33
12.15 × 46
Exness-Real9
14.17 × 24
Exness-Real29
15.71 × 17
ICMarketsSC-Live06
17.29 × 14
OctaFX-Real10
18.00 × 2
JustMarkets-Live3
26.08 × 66
Gold Scalping Intraday + Semi Swing Trade in one Account

Minimal equity 700 USD per every open position 0,01

Using Indicator STI Gold Map v5

Non ci sono recensioni
2025.11.05 13:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 04:40
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.11.04 04:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.04 04:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
STI Gold Map
100USD al mese
10%
0
0
USD
6.2K
USD
1
0%
8
100%
100%
n/a
17.21
USD
2%
1:500
Copia

