SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / CT STI 10 Percent Club
Yelena Claudia

CT STI 10 Percent Club

Yelena Claudia
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 8%
XMGlobal-Real 8
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
41
Profit Trade:
38 (92.68%)
Loss Trade:
3 (7.32%)
Best Trade:
104.17 USD
Worst Trade:
-43.81 USD
Profitto lordo:
572.51 USD (57 233 pips)
Perdita lorda:
-49.79 USD (4 972 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (273.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
273.26 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.62
Attività di trading:
75.93%
Massimo carico di deposito:
0.43%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
10.56
Long Trade:
18 (43.90%)
Short Trade:
23 (56.10%)
Fattore di profitto:
11.50
Profitto previsto:
12.75 USD
Profitto medio:
15.07 USD
Perdita media:
-16.60 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-49.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-49.52 USD (2)
Crescita mensile:
3.13%
Algo trading:
63%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
49.52 USD (0.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.75% (49.52 USD)
Per equità:
9.13% (622.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 39
USDCHF 1
GBPUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 521
USDCHF 0
GBPUSD 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 52K
USDCHF -21
GBPUSD 165
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +104.17 USD
Worst Trade: -44 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +273.26 USD
Massima perdita consecutiva: -49.52 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EGlobal-Cent5
0.00 × 24
XMGlobal-Real 18
0.29 × 170
XMGlobal-Real 21
0.31 × 55
BlackBullMarkets-Live
0.33 × 18
XMGlobal-Real 26
0.37 × 30
XMGlobal-Real 27
0.44 × 285
DooFintech-Live 5
0.47 × 155
ForexTimeFXTM-ECN
0.55 × 11
XMGlobal-Real 8
0.71 × 108
BDSwissGlobal-Real05
2.47 × 15
Valutrades-Real
2.70 × 10
FBSInc-Real-11
3.16 × 31
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Minimun Equity 5,000 USD

Low Risk Medium Return

Gold Trade Only

Semi Swing Trade

Target Profit 300 - 1,000 USD /Month

Non ci sono recensioni
2025.09.17 19:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.17 03:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 09:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.08 13:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 14:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.27 16:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 13:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 12:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 10:22
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.05 11:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.05 10:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.27 07:26
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.05.27 07:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.27 07:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
CT STI 10 Percent Club
100USD al mese
8%
0
0
USD
6.8K
USD
18
63%
41
92%
76%
11.49
12.75
USD
9%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.