Trade:
41
Profit Trade:
38 (92.68%)
Loss Trade:
3 (7.32%)
Best Trade:
104.17 USD
Worst Trade:
-43.81 USD
Profitto lordo:
572.51 USD (57 233 pips)
Perdita lorda:
-49.79 USD (4 972 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (273.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
273.26 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.62
Attività di trading:
75.93%
Massimo carico di deposito:
0.43%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
10.56
Long Trade:
18 (43.90%)
Short Trade:
23 (56.10%)
Fattore di profitto:
11.50
Profitto previsto:
12.75 USD
Profitto medio:
15.07 USD
Perdita media:
-16.60 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-49.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-49.52 USD (2)
Crescita mensile:
3.13%
Algo trading:
63%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
49.52 USD (0.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.75% (49.52 USD)
Per equità:
9.13% (622.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|39
|USDCHF
|1
|GBPUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|521
|USDCHF
|0
|GBPUSD
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|52K
|USDCHF
|-21
|GBPUSD
|165
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Best Trade: +104.17 USD
Worst Trade: -44 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +273.26 USD
Massima perdita consecutiva: -49.52 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 24
|
XMGlobal-Real 18
|0.29 × 170
|
XMGlobal-Real 21
|0.31 × 55
|
BlackBullMarkets-Live
|0.33 × 18
|
XMGlobal-Real 26
|0.37 × 30
|
XMGlobal-Real 27
|0.44 × 285
|
DooFintech-Live 5
|0.47 × 155
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.55 × 11
|
XMGlobal-Real 8
|0.71 × 108
|
BDSwissGlobal-Real05
|2.47 × 15
|
Valutrades-Real
|2.70 × 10
|
FBSInc-Real-11
|3.16 × 31
Minimun Equity 5,000 USD
Low Risk Medium Return
Gold Trade Only
Semi Swing Trade
Target Profit 300 - 1,000 USD /Month
Non ci sono recensioni
