- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
73
Profit Trade:
61 (83.56%)
Loss Trade:
12 (16.44%)
Best Trade:
460.60 USD
Worst Trade:
-603.67 USD
Profitto lordo:
1 476.43 USD (147 603 pips)
Perdita lorda:
-664.29 USD (66 427 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (179.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
460.77 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
95.61%
Massimo carico di deposito:
2.29%
Ultimo trade:
10 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
1.35
Long Trade:
54 (73.97%)
Short Trade:
19 (26.03%)
Fattore di profitto:
2.22
Profitto previsto:
11.13 USD
Profitto medio:
24.20 USD
Perdita media:
-55.36 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-24.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-603.67 USD (1)
Crescita mensile:
0.46%
Previsione annuale:
7.83%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
603.67 USD (26.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.67% (603.67 USD)
Per equità:
34.54% (568.68 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|73
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDr
|812
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDr
|81K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +460.60 USD
Worst Trade: -604 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +179.68 USD
Massima perdita consecutiva: -24.13 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Minimum Equity 1,000 USD
Lot 0,01 only
Target Profit 5% - 20% /month
Semi Swing Gold Trade Only
Low Risk Medium Reward
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
80%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
34
0%
73
83%
96%
2.22
11.13
USD
USD
35%
1:500