Yelena Claudia

CT STI GD7575

Yelena Claudia
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 8%
XMGlobal-Real 30
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
6 (60.00%)
Loss Trade:
4 (40.00%)
Best Trade:
57.79 USD
Worst Trade:
-8.21 USD
Profitto lordo:
190.28 USD (19 025 pips)
Perdita lorda:
-19.19 USD (1 917 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (169.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
169.91 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.75
Attività di trading:
67.15%
Massimo carico di deposito:
1.36%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
8.92
Long Trade:
10 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
9.92
Profitto previsto:
17.11 USD
Profitto medio:
31.71 USD
Perdita media:
-4.80 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-19.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.19 USD (4)
Crescita mensile:
7.62%
Algo trading:
20%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
19.19 USD (0.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.71% (19.19 USD)
Per equità:
14.66% (667.13 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 171
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 17K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +57.79 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +169.91 USD
Massima perdita consecutiva: -19.19 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 30" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Using EA STI GD7575 + EA KA + STI Reversal

Intraday + Semi Swing Gold Trade with Aggressive Trade High Risk High Return with Trading Never MC

Target profit minimum 100% /year

Minimum Equity 5,000 USD with lot 0,01 averaging

Must use Free Swap Account

Max Draw Down -50%

Non ci sono recensioni
2026.01.05 18:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 02:14
Share of trading days is too low
2025.12.24 02:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 07:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 07:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 07:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 07:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 07:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
