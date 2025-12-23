- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
6 (60.00%)
Loss Trade:
4 (40.00%)
Best Trade:
57.79 USD
Worst Trade:
-8.21 USD
Profitto lordo:
190.28 USD (19 025 pips)
Perdita lorda:
-19.19 USD (1 917 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (169.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
169.91 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.75
Attività di trading:
67.15%
Massimo carico di deposito:
1.36%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
8.92
Long Trade:
10 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
9.92
Profitto previsto:
17.11 USD
Profitto medio:
31.71 USD
Perdita media:
-4.80 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-19.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.19 USD (4)
Crescita mensile:
7.62%
Algo trading:
20%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
19.19 USD (0.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.71% (19.19 USD)
Per equità:
14.66% (667.13 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|10
|
|
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|171
|
|
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|17K
|
|
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +57.79 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +169.91 USD
Massima perdita consecutiva: -19.19 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 30" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Using EA STI GD7575 + EA KA + STI Reversal
Intraday + Semi Swing Gold Trade with Aggressive Trade High Risk High Return with Trading Never MC
Target profit minimum 100% /year
Minimum Equity 5,000 USD with lot 0,01 averaging
Must use Free Swap Account
Max Draw Down -50%
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
8%
0
0
USD
USD
7.6K
USD
USD
3
20%
10
60%
67%
9.91
17.11
USD
USD
15%
1:500