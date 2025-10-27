- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
28 (82.35%)
Loss Trade:
6 (17.65%)
Best Trade:
104.75 USD
Worst Trade:
-237.77 USD
Profitto lordo:
557.71 USD (55 756 pips)
Perdita lorda:
-294.70 USD (29 469 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (177.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
177.47 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.02
Long Trade:
17 (50.00%)
Short Trade:
17 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.89
Profitto previsto:
7.74 USD
Profitto medio:
19.92 USD
Perdita media:
-49.12 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-237.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-237.77 USD (1)
Crescita mensile:
-27.72%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
258.37 USD (53.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|263
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|26K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +104.75 USD
Worst Trade: -238 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +177.47 USD
Massima perdita consecutiva: -237.77 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 6
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.00 × 1
|
Exness-Real
|2.57 × 7
|
HFMarketsSV-Live Server 6
|2.77 × 104
|
HFMarketsSV-Live Server 5
|2.99 × 69
|
Coinexx-Demo
|4.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|6.67 × 3
Gold Trade Only
Minimum equity:
700 USD @ 0,01 /OP
1,400 USD @ 0,01 /OP = 2x OP
2,100 USD @ 0,01 /OP = 3x OP
2,800 USD @ 0,01 /OP = 4x OP
and so on
Trading Never MC and Consistant Profit
