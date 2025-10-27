SegnaliSezioni
Yelena Claudia

STI TFL

Yelena Claudia
0 recensioni
21 settimane
0 / 0 USD
0%
HFMarketsSV-Live Server 5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
28 (82.35%)
Loss Trade:
6 (17.65%)
Best Trade:
104.75 USD
Worst Trade:
-237.77 USD
Profitto lordo:
557.71 USD (55 756 pips)
Perdita lorda:
-294.70 USD (29 469 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (177.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
177.47 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.02
Long Trade:
17 (50.00%)
Short Trade:
17 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.89
Profitto previsto:
7.74 USD
Profitto medio:
19.92 USD
Perdita media:
-49.12 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-237.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-237.77 USD (1)
Crescita mensile:
-27.72%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
258.37 USD (53.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 34
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 263
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 26K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +104.75 USD
Worst Trade: -238 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +177.47 USD
Massima perdita consecutiva: -237.77 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live04
0.00 × 6
Exness-Real17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
1.00 × 1
Exness-Real
2.57 × 7
HFMarketsSV-Live Server 6
2.77 × 104
HFMarketsSV-Live Server 5
2.99 × 69
Coinexx-Demo
4.00 × 1
RoboForex-ECN
6.67 × 3
Gold Trade Only

Minimum equity:

700 USD @ 0,01 /OP

1,400 USD @ 0,01 /OP = 2x OP

2,100 USD @ 0,01 /OP = 3x OP

2,800 USD @ 0,01 /OP = 4x OP

and so on

Trading Never MC and Consistant Profit

Non ci sono recensioni
2025.10.27 04:19
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
