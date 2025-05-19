SegnaliSezioni
Mohamad Atfal Setianto St

BlackGold09

Mohamad Atfal Setianto St
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 34%
Exness-Real17
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
82
Profit Trade:
76 (92.68%)
Loss Trade:
6 (7.32%)
Best Trade:
76.25 USD
Worst Trade:
-41.37 USD
Profitto lordo:
815.13 USD (409 710 pips)
Perdita lorda:
-135.24 USD (76 138 pips)
Vincite massime consecutive:
49 (462.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
462.74 USD (49)
Indice di Sharpe:
0.50
Attività di trading:
38.06%
Massimo carico di deposito:
2.92%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
9.07
Long Trade:
82 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
6.03
Profitto previsto:
8.29 USD
Profitto medio:
10.73 USD
Perdita media:
-22.54 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-74.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-74.94 USD (3)
Crescita mensile:
7.08%
Previsione annuale:
85.95%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
74.94 USD (3.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.44% (74.94 USD)
Per equità:
24.49% (530.21 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAGUSDm 41
XAUUSDm 41
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAGUSDm 353
XAUUSDm 326
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAGUSDm 7K
XAUUSDm 327K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +76.25 USD
Worst Trade: -41 USD
Vincite massime consecutive: 49
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +462.74 USD
Massima perdita consecutiva: -74.94 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.15 01:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 07:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 03:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.05 12:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.02 05:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.02 05:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.06.26 01:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.20 08:09
Share of trading days is too low
2025.05.20 08:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.19 13:02
Trading operations on the account were performed for only 16 days. This comprises 15.53% of days out of the 103 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BlackGold09
30USD al mese
34%
0
0
USD
2.5K
USD
13
91%
82
92%
38%
6.02
8.29
USD
24%
1:500
