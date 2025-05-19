- Прирост
Всего трейдов:
134
Прибыльных трейдов:
122 (91.04%)
Убыточных трейдов:
12 (8.96%)
Лучший трейд:
76.25 USD
Худший трейд:
-41.37 USD
Общая прибыль:
1 343.01 USD (616 477 pips)
Общий убыток:
-245.38 USD (123 670 pips)
Макс. серия выигрышей:
68 (611.46 USD)
Макс. прибыль в серии:
611.46 USD (68)
Коэффициент Шарпа:
0.51
Торговая активность:
32.88%
Макс. загрузка депозита:
4.35%
Последний трейд:
13 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
14.65
Длинных трейдов:
134 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
5.47
Мат. ожидание:
8.19 USD
Средняя прибыль:
11.01 USD
Средний убыток:
-20.45 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-74.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-74.94 USD (3)
Прирост в месяц:
4.69%
Годовой прогноз:
56.95%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
74.94 USD (3.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.44% (74.94 USD)
По эквити:
24.49% (530.21 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAGUSDm
|71
|XAUUSDm
|59
|GBPAUDm
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAGUSDm
|565
|XAUUSDm
|477
|GBPAUDm
|55
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAGUSDm
|11K
|XAUUSDm
|477K
|GBPAUDm
|4.3K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Лучший трейд: +76.25 USD
Худший трейд: -41 USD
Макс. серия выигрышей: 68
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +611.46 USD
Макс. убыток в серии: -74.94 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
