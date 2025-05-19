СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / BlackGold09
Mohamad Atfal Setianto St

BlackGold09

Mohamad Atfal Setianto St
0 отзывов
Надежность
25 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 65%
Exness-Real17
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
134
Прибыльных трейдов:
122 (91.04%)
Убыточных трейдов:
12 (8.96%)
Лучший трейд:
76.25 USD
Худший трейд:
-41.37 USD
Общая прибыль:
1 343.01 USD (616 477 pips)
Общий убыток:
-245.38 USD (123 670 pips)
Макс. серия выигрышей:
68 (611.46 USD)
Макс. прибыль в серии:
611.46 USD (68)
Коэффициент Шарпа:
0.51
Торговая активность:
32.88%
Макс. загрузка депозита:
4.35%
Последний трейд:
13 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
14.65
Длинных трейдов:
134 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
5.47
Мат. ожидание:
8.19 USD
Средняя прибыль:
11.01 USD
Средний убыток:
-20.45 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-74.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-74.94 USD (3)
Прирост в месяц:
4.69%
Годовой прогноз:
56.95%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
74.94 USD (3.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.44% (74.94 USD)
По эквити:
24.49% (530.21 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAGUSDm 71
XAUUSDm 59
GBPAUDm 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAGUSDm 565
XAUUSDm 477
GBPAUDm 55
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAGUSDm 11K
XAUUSDm 477K
GBPAUDm 4.3K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +76.25 USD
Худший трейд: -41 USD
Макс. серия выигрышей: 68
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +611.46 USD
Макс. убыток в серии: -74.94 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.18 18:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 04:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 13:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.10 10:19
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.07 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 06:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 00:53
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 00:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 09:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 01:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 07:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 03:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.05 12:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.02 05:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BlackGold09
30 USD в месяц
65%
0
0
USD
1.9K
USD
25
90%
134
91%
33%
5.47
8.19
USD
24%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.