- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
134
盈利交易:
122 (91.04%)
亏损交易:
12 (8.96%)
最好交易:
76.25 USD
最差交易:
-41.37 USD
毛利:
1 343.01 USD (616 477 pips)
毛利亏损:
-245.38 USD (123 670 pips)
最大连续赢利:
68 (611.46 USD)
最大连续盈利:
611.46 USD (68)
夏普比率:
0.51
交易活动:
32.88%
最大入金加载:
4.35%
最近交易:
14 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
1 一天
采收率:
14.65
长期交易:
134 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
5.47
预期回报:
8.19 USD
平均利润:
11.01 USD
平均损失:
-20.45 USD
最大连续失误:
3 (-74.94 USD)
最大连续亏损:
-74.94 USD (3)
每月增长:
4.69%
年度预测:
56.95%
算法交易:
90%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
74.94 USD (3.29%)
相对跌幅:
结余:
3.44% (74.94 USD)
净值:
24.49% (530.21 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAGUSDm
|71
|XAUUSDm
|59
|GBPAUDm
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAGUSDm
|565
|XAUUSDm
|477
|GBPAUDm
|55
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAGUSDm
|11K
|XAUUSDm
|477K
|GBPAUDm
|4.3K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +76.25 USD
最差交易: -41 USD
最大连续赢利: 68
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +611.46 USD
最大连续亏损: -74.94 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
65%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
25
90%
134
91%
33%
5.47
8.19
USD
USD
24%
1:500