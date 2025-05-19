SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / BlackGold09
Mohamad Atfal Setianto St

BlackGold09

Mohamad Atfal Setianto St
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
25 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 65%
Exness-Real17
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
134
Gewinntrades:
122 (91.04%)
Verlusttrades:
12 (8.96%)
Bester Trade:
76.25 USD
Schlechtester Trade:
-41.37 USD
Bruttoprofit:
1 343.01 USD (616 477 pips)
Bruttoverlust:
-245.38 USD (123 670 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
68 (611.46 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
611.46 USD (68)
Sharpe Ratio:
0.51
Trading-Aktivität:
32.88%
Max deposit load:
4.35%
Letzter Trade:
17 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
14.65
Long-Positionen:
134 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
5.47
Mathematische Gewinnerwartung:
8.19 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.01 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-20.45 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-74.94 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-74.94 USD (3)
Wachstum pro Monat :
4.69%
Jahresprognose:
56.95%
Algo-Trading:
90%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
74.94 USD (3.29%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.44% (74.94 USD)
Kapital:
24.49% (530.21 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAGUSDm 71
XAUUSDm 59
GBPAUDm 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAGUSDm 565
XAUUSDm 477
GBPAUDm 55
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAGUSDm 11K
XAUUSDm 477K
GBPAUDm 4.3K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +76.25 USD
Schlechtester Trade: -41 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 68
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +611.46 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -74.94 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.18 18:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 04:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 13:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.10 10:19
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.07 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 06:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 00:53
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 00:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 09:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 01:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 07:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 03:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.05 12:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.02 05:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
BlackGold09
30 USD pro Monat
65%
0
0
USD
1.9K
USD
25
90%
134
91%
33%
5.47
8.19
USD
24%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.