Negociações:
134
Negociações com lucro:
122 (91.04%)
Negociações com perda:
12 (8.96%)
Melhor negociação:
76.25 USD
Pior negociação:
-41.37 USD
Lucro bruto:
1 343.01 USD (616 477 pips)
Perda bruta:
-245.38 USD (123 670 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
68 (611.46 USD)
Máximo lucro consecutivo:
611.46 USD (68)
Índice de Sharpe:
0.51
Atividade de negociação:
32.88%
Depósito máximo carregado:
4.35%
Último negócio:
15 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
14.65
Negociações longas:
134 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
5.47
Valor esperado:
8.19 USD
Lucro médio:
11.01 USD
Perda média:
-20.45 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-74.94 USD)
Máxima perda consecutiva:
-74.94 USD (3)
Crescimento mensal:
4.69%
Previsão anual:
56.95%
Algotrading:
90%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
74.94 USD (3.29%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.44% (74.94 USD)
Pelo Capital Líquido:
24.49% (530.21 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAGUSDm
|71
|XAUUSDm
|59
|GBPAUDm
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAGUSDm
|565
|XAUUSDm
|477
|GBPAUDm
|55
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAGUSDm
|11K
|XAUUSDm
|477K
|GBPAUDm
|4.3K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +76.25 USD
Pior negociação: -41 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 68
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +611.46 USD
Máxima perda consecutiva: -74.94 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
