SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / BlackGold09
Mohamad Atfal Setianto St

BlackGold09

Mohamad Atfal Setianto St
0 comentários
Confiabilidade
25 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 65%
Exness-Real17
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
134
Negociações com lucro:
122 (91.04%)
Negociações com perda:
12 (8.96%)
Melhor negociação:
76.25 USD
Pior negociação:
-41.37 USD
Lucro bruto:
1 343.01 USD (616 477 pips)
Perda bruta:
-245.38 USD (123 670 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
68 (611.46 USD)
Máximo lucro consecutivo:
611.46 USD (68)
Índice de Sharpe:
0.51
Atividade de negociação:
32.88%
Depósito máximo carregado:
4.35%
Último negócio:
15 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
14.65
Negociações longas:
134 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
5.47
Valor esperado:
8.19 USD
Lucro médio:
11.01 USD
Perda média:
-20.45 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-74.94 USD)
Máxima perda consecutiva:
-74.94 USD (3)
Crescimento mensal:
4.69%
Previsão anual:
56.95%
Algotrading:
90%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
74.94 USD (3.29%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.44% (74.94 USD)
Pelo Capital Líquido:
24.49% (530.21 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAGUSDm 71
XAUUSDm 59
GBPAUDm 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAGUSDm 565
XAUUSDm 477
GBPAUDm 55
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAGUSDm 11K
XAUUSDm 477K
GBPAUDm 4.3K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +76.25 USD
Pior negociação: -41 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 68
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +611.46 USD
Máxima perda consecutiva: -74.94 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.18 18:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 04:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 13:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.10 10:19
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.07 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 06:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 00:53
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 00:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 09:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 01:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 07:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 03:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.05 12:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.02 05:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
BlackGold09
30 USD por mês
65%
0
0
USD
1.9K
USD
25
90%
134
91%
33%
5.47
8.19
USD
24%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.