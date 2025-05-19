- 자본
트레이드:
134
이익 거래:
122 (91.04%)
손실 거래:
12 (8.96%)
최고의 거래:
76.25 USD
최악의 거래:
-41.37 USD
총 수익:
1 343.01 USD (616 477 pips)
총 손실:
-245.38 USD (123 670 pips)
연속 최대 이익:
68 (611.46 USD)
연속 최대 이익:
611.46 USD (68)
샤프 비율:
0.51
거래 활동:
29.73%
최대 입금량:
4.35%
최근 거래:
25 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
14.65
롱(주식매수):
134 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
5.47
기대수익:
8.19 USD
평균 이익:
11.01 USD
평균 손실:
-20.45 USD
연속 최대 손실:
3 (-74.94 USD)
연속 최대 손실:
-74.94 USD (3)
월별 성장률:
2.54%
연간 예측:
30.80%
Algo 트레이딩:
90%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
74.94 USD (3.29%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.44% (74.94 USD)
자본금별:
24.49% (530.21 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAGUSDm
|71
|XAUUSDm
|59
|GBPAUDm
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAGUSDm
|565
|XAUUSDm
|477
|GBPAUDm
|55
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAGUSDm
|11K
|XAUUSDm
|477K
|GBPAUDm
|4.3K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
최고의 거래: +76.25 USD
최악의 거래: -41 USD
연속 최대 이익: 68
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +611.46 USD
연속 최대 손실: -74.94 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real17"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음