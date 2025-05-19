시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / BlackGold09
Mohamad Atfal Setianto St

BlackGold09

Mohamad Atfal Setianto St
0 리뷰
안정성
25
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 65%
Exness-Real17
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
134
이익 거래:
122 (91.04%)
손실 거래:
12 (8.96%)
최고의 거래:
76.25 USD
최악의 거래:
-41.37 USD
총 수익:
1 343.01 USD (616 477 pips)
총 손실:
-245.38 USD (123 670 pips)
연속 최대 이익:
68 (611.46 USD)
연속 최대 이익:
611.46 USD (68)
샤프 비율:
0.51
거래 활동:
29.73%
최대 입금량:
4.35%
최근 거래:
25 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
14.65
롱(주식매수):
134 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
5.47
기대수익:
8.19 USD
평균 이익:
11.01 USD
평균 손실:
-20.45 USD
연속 최대 손실:
3 (-74.94 USD)
연속 최대 손실:
-74.94 USD (3)
월별 성장률:
2.54%
연간 예측:
30.80%
Algo 트레이딩:
90%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
74.94 USD (3.29%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.44% (74.94 USD)
자본금별:
24.49% (530.21 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAGUSDm 71
XAUUSDm 59
GBPAUDm 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAGUSDm 565
XAUUSDm 477
GBPAUDm 55
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAGUSDm 11K
XAUUSDm 477K
GBPAUDm 4.3K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +76.25 USD
최악의 거래: -41 USD
연속 최대 이익: 68
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +611.46 USD
연속 최대 손실: -74.94 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real17"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

2025.12.18 18:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 04:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 13:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.10 10:19
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.07 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 06:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 00:53
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 00:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 09:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 01:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 07:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 03:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.05 12:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.02 05:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
