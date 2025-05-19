- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
134
利益トレード:
122 (91.04%)
損失トレード:
12 (8.96%)
ベストトレード:
76.25 USD
最悪のトレード:
-41.37 USD
総利益:
1 343.01 USD (616 477 pips)
総損失:
-245.38 USD (123 670 pips)
最大連続の勝ち:
68 (611.46 USD)
最大連続利益:
611.46 USD (68)
シャープレシオ:
0.51
取引アクティビティ:
32.88%
最大入金額:
4.35%
最近のトレード:
16 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
14.65
長いトレード:
134 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
5.47
期待されたペイオフ:
8.19 USD
平均利益:
11.01 USD
平均損失:
-20.45 USD
最大連続の負け:
3 (-74.94 USD)
最大連続損失:
-74.94 USD (3)
月間成長:
4.69%
年間予想:
56.95%
アルゴリズム取引:
90%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
74.94 USD (3.29%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.44% (74.94 USD)
エクイティによる:
24.49% (530.21 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAGUSDm
|71
|XAUUSDm
|59
|GBPAUDm
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAGUSDm
|565
|XAUUSDm
|477
|GBPAUDm
|55
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAGUSDm
|11K
|XAUUSDm
|477K
|GBPAUDm
|4.3K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +76.25 USD
最悪のトレード: -41 USD
最大連続の勝ち: 68
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +611.46 USD
最大連続損失: -74.94 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
65%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
25
90%
134
91%
33%
5.47
8.19
USD
USD
24%
1:500